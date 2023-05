Se despertó sola en la cama, fue a buscar al novio y lo atrapó haciendo algo increíble

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En el último tiempo se volvió muy común encontrar en Twitter todo tipo de anécdotas sobre distintos temas. Es por esto que en su tiempo libre, los usuarios pasan horas en la red social del pajarito leyendo divertidas historias que logran sacarles una sonrisa.

En esta oportunidad fue una chica la que contó, a través de su cuenta personal de Twitter, la anécdota que vivió con su pareja en plena noche. La secuencia despertó carcajadas en cientos de usuarios que leyeron la situación y el tuit se volvió viral.

“Anoche mi novio tenía el cumpleaños de un amigo y me dijo ‘No voy a volver tarde porque estoy cansado’”, comenzó contando la joven.

“Me re dormí y a las 5 am me desperté y no lo vi en la cama, entonces pensé: ‘Bueno debe haber salido’ hasta que empiezo a escuchar clicks de mouse”, siguió la historia y luego reveló: “Me levanto, miro y estaba en la pc jugando al lol”.

Anoche mi novio tenia un cumple de un amigo y me dijo "No voy a volver tarde estoy cansado". Me re dormí y a las 5 am me desperté y nolo vi en la cama, pensé "Bueno debe haber salido" hasta que empiezo a escuchar CLICKS de mouse. Me levanto, miro y estaba en la pc jugando al lol pic.twitter.com/FlMr7E07rQ — sofistikada (@Sofistikadaa) May 21, 2023

