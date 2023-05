Conducen un auto por casi 2.000 kilómetros solo con energía eléctrica gracias a carretera con carga inalámbrica (VIDEO)

Una empresa israelí afirma haber establecido el récord mundial del viaje eléctrico más largo realizado sin carga. Se trata de Electreon, una ‘startup’ que trabaja para crear tecnología que permitirá cargar las baterías de los automóviles eléctricos de forma inalámbrica mientras están en movimiento.

Por: RT

El auto elegido para la prueba fue el popular todoterreno híbrido Toyota RAV4 PHEV. El ‘crossover’ fue conducido por una pista de prueba cerrada durante más de 100 horas y logró recorrer 1.925 kilómetros, recoge el portal Carscoops.

El auto tuvo que detenerse varias veces durante la prueba, pero solo para cambiar de conductor. La batería se alimentó únicamente mediante la carretera, que estaba equipada con tecnología de carga inalámbrica, sin arrancar el motor de combustión interna. En total, 55 pilotos participaron para establecer el récord.

Take a look at our first 24 hours from our 100-hour drive

We are well underway into our 100 hours, and we are so excited for what the week has in store. We will be posting daily updates about our progress and keep you updated with each day's events. pic.twitter.com/rQjUbA4Dyj

— Electreon (@Electreon) May 22, 2023