Un equipo de la Universidad Simón Bolívar liderado por Ana KOL está desarrollando un motor de búsqueda llamado homónimamente KOL (Key Opinion Leader). Este buscador gratuito clasifica a los líderes de opinión clave de acuerdo con la evidencia del acuerdo de otros profesionales en el mismo campo.

What is the Meaning of KOL

De acuerdo con una pregunta muy popular en Quora: What is the meaning of KOL, un Key Opinion Leader es “un miembro de la comunidad científica (persona o institución) en el que confían otros expertos en el mismo dominio. KOL significa “con autoridad en su campo“. Vea también What is the meaning of KOL en la plataforma KOL.

La idea detrás de este proyecto es que en lugar de clasificar a los médicos por las reseñas de los pacientes, se clasifican según las reseñas de otros especialistas en publicaciones de revistas médicas, empleando inteligencia artificial y análisis de sentimientos.

La ventaja de esta aproximación es que las revistas médicas tienen un alto grado de escrutinio antes de que se publiquen los artículos. Los datos son más propensos a ser precisos que una reseña escrita por un paciente, ya que el proceso de revisión por pares es más riguroso.

KOL recientemente lanzó una nueva función llamada “Taxonomy”, que categoriza a los médicos por la especialidad y las condiciones en las que se especializan, y los clasifica de arriba a abajo en función de la evidencia del acuerdo de otros profesionales en el área. La taxonomía cubre una amplia gama de áreas terapéuticas, incluyendo enfermedades infecciosas, neoplasmas (cáncer), trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades endocrinas y metabólicas, afecciones respiratorias, enfermedades de los ojos, odontología, dermatología, enfermedades del sistema digestivo, musculoesqueléticas, condiciones presentes durante el embarazo y el parto, malformaciones congénitas, enfermedades raras, lesiones y envenenamientos.

Según el sitio web de este novedoso emprendimiento, utilizan un algoritmo llamado PersonRank para clasificar a los KOLs. Aunque la descripción de PersonRank es vaga, se asegura que no hay intervención humana ni sesgo al calcular las puntuaciones.

Este proyecto tiene varios usuarios potenciales, incluyendo pacientes que deseen identificar a los médicos locales cuyas opiniones son confiables para una enfermedad específica, investigadores que deseen conectarse con los mejores KOLs en una área específica, universidades o instituciones de investigación que deseen cuantificar el alcance de sus equipos de investigación en círculos científicos, agencias de comunicaciones médicas y gerentes de ensayos clínicos.

Además, también tiene otros usos, como clasificar las opiniones de los Key Opinion Leader en otros campos, como el mundo de los iPhone. Ana Codallo, gerente de tecnología del proyecto, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar y trabajó en empresas de alta tecnología en Venezuela, Canadá y Silicon Valley antes de liderar el equipo que desarrolla KOL.

La importancia detrás de KOL

El desarrollo de un motor de búsqueda es una herramienta muy valiosa para los especialistas de la salud, ya que les permite identificar a los profesionales más influyentes en su campo de especialización.

La identificación de los Key Opinion Leader en un área determinada puede ser útil para mejorar la calidad de la atención médica y la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, si un médico tiene un paciente con una enfermedad rara, es posible que no tenga mucha experiencia en el tratamiento de esa afección en particular. La inteligencia artificial busca a los KOLs en esa área específica, el médico puede acceder a la experiencia y conocimientos de los expertos más destacados en esa área, lo que puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento del paciente.

La capacidad de identificar también puede ser valiosa para las agencias de comunicación médica y los gerentes de ensayos clínicos. Pueden usar la plataforma para señalar a los líderes de opinión más influyentes en una determinada área terapéutica y trabajar con ellos para desarrollar campañas de concienciación y educación para pacientes y médicos.

También, los resultaculos científicos y establecer colaboraciones con otros expertos en su campo de estudio.

En resumen, la plataforma desarrollada por venezolanos es una herramienta valiosa para la comunidad médica y científica, ya que permite conectar con los expertos más influyentes en un campo determinado. La capacidad de acceder a esta información puede ayudar a mejorar la calidad de la atención médica y la toma de decisiones clínicas, así como a fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud y científicos.

