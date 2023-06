El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 3 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

A los problemas soluciones. Hoy eres claro, practico y directo. No te vas por las ramas ni permites que nadie te manipule. Sabes diferenciar quien aporta y quien no y sacas de tu camino a quien estorba y lo que es mejor, lo haces con cuidado, sin ofender ni lastimar a nadie.

Tauro

La diferencia entre decir lo que piensas con tacto o sin tacto es abismal. Quienes aman pueden estar más sensibles que nunca e incluso tus palabras pueden impactar sus vidas de una forma contundente y determinante, que esa influencia sea positiva o no depende más de ti que de ellos. Puedes ser sincero, pero no devastador, no es lo que digas, sino como lo digas. Tu decides.

Géminis

Hoy no tienes muchas ganas de hacer nada, mucho menos de pensar, por lo que es posible que necesites hacer un esfuerzo extra para realizar las actividades que planeaste y cumplir con tus compromisos. Aunque la mejor noticia es que aunque no tienes ganas, lo que hagas lo disfrutarás.

Cáncer

Día intenso y productivo. Tu energía está a mil y la confianza en ti mismo es más fuerte que nunca. Creas un nuevo plan para el fin de semana, porque el que tenías ya no te parece tan atractivo. Quieres sentirte vivo y tu nueva opción permite que te conectes con lo mejor que te ofrece la vida. Disfrútalo.

Leo

Hoy podrías ser víctima de manipulaciones e incluso pueden hacerte sentir culpable por algo que ni siquiera tienes que ver. No te desesperes ni pierdas tu autoconfianza. Actúa como si nada te importara, deja clara tus responsabilidades con calma, firmeza y seguridad. Hazle ver que no tiene la razón y que no eres manipulable. Y si se torna agresivo corta la comunicación.

Virgo

No minimices tus esfuerzos. Cada paso que das hacia adelante tiene un valor y si tú lo sabes, si estás consciente de ello, no necesitas demostrárselo a los demás. Sigue el camino que te has propuesto y hazlo en base al “yo hago” y no al “yo soy”. El ego no te conduce a ningún lado, el valorarte, si.

Libra

Trataras de expresar con palabras lo que sientes, pero hacer que te entiendan es complicado, ya sea porque la comunicación no fluye o porque la otra persona no se pone en tus zapatos. Quizá no es el momento adecuado, pero no desistas, cuando lo sea, hablarás y te entenderán. ¿Como sabrás cuál ese momento? Tranquilo, lo sabrás.

Escorpio

Es difícil salir de tu zona de confort, por lo que defiendes lo establecido, aún cuando estás consciente de que no es lo mejor. Hoy es un día en que tienes que luchar contra ti mismo y entender que ser terco y obstinado sólo te estanca y complica la vida. El cambio no es fácil, pero es tu única opción.

Sagitario

Toma las riendas de tu vida. Vive conectado con lo bueno y malo que sucede, en el presente y claro de que lo que decidas hoy definirá tu futuro. Libérate de ataduras y toma decisiones con responsabilidad sobre tus acciones.

Capricornio

Si no sabes perdonar, trabaja en sanar tus emociones y hazlo hasta que lo logres. Hay variada información disponible en libros, redes sociales o artículos de google que te guiarán para lograrlo. Perdona, no por la otra persona, si no por ti, porque no puedes continuar con ese pesado equipaje de dolor, rabia o resentimiento. Entre más ligero estés, más fácil te será avanzar.

Acuario

La única palabra capaz de evitar que personas o situaciones negativas aborden tu vida es N0. Hoy di NO a lo que no quieras hacer, a quien no quieras tratar, a lo que te duele o molesta. No temas alzar tu voz, pero hazlo sin alterarte, sin gritar, con un sonido conciso pero irrefutable. Di No y tu vida se abrirá a muchos SI.

Piscis

Encuentras las respuestas que tanto esperabas, pero es mucha información y ahora que la tienes, no sabes cómo manejarla. Tranquilo, que Roma no se hizo en un día, ni el mundo tampoco, mucho menos podrás construir lo que quieres tú. Paso a paso, poco a poco, a tu ritmo. Con las cartas en la mano, ya tienes parte del trabajo adelantado, lo demás viene a su tiempo.