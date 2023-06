José Gato Briceño: Elecciones en España. Civilidad y orden

Posteado en: Opinión

Que tanto puede importarle al comunismo y sus repulsivos afines mantener a un pueblo ilustrado, ordenado y con ambiente socioeconómico enfocado en el progreso y crecimiento, en las mejoras para que las nuevas generaciones tengan más y más ventajas competitivas en su futuro. Para nada es su interés, para quienes sean comunistas de pura teoría les invito a vivir un mes en cualquier país víctima de ese flagelo. Eso sí, observando las mismas condiciones en las que vive un venezolano “sobreviviente de la clase media”, ni siquiera del 90 % que vive en pobreza nivel indigencia . Es una prueba en la que ninguna persona centrada y sensata puede dar una opinión favorecedora a ese régimen, porque obvio que todo país comunista tiene por regla que apropiarse ilegalmente del poder o al menos lo intenta reiteradamente. En ese mes solo verá resentimiento, y un pueblo zombie sumido en la miseria, verá destrucción y cero visión del futuro, todo se centra en resolver la comida del día a día.

En países donde la conciencia de estado está internalizada por el pueblo, por más abejorros comunistoides que revoloteen cerca, prevalece la civilidad y el orden, lo que me hace soñar que es posible e impostergable ver en mi país natal, lo que viví el pasado domingo 28 de mayo , cuando se efectuaron las elecciones autonómicas y municipales en el reino de España. Fue una gran fiesta democrática en la cuál pude ver una sorprendente fiesta popular y un gran civismo. Fui a ejercer por primera vez el derecho al voto como ciudadano español y me sorprendió como la misma ciudadanía te orientaba, pasé a votar a la mesa con mi familia sin ningún tipo de obstáculos. Inmediatamente se me vino a la mente mi amada Venezuela y su sistema electoral, su arcaico plan república con soldados, fusiles en mano opinando y atropellando al pueblo en algunas ocasiones. Lo que más me llamó la atención es que cualquier ciudadano tiene la obligación y el deber de empadronarse (Registro de la dirección de su residencia en una dependencia de la munipalidad) y tan pronto le sale la nacionalidad, automáticamente estas inscrito en el registro electoral y para rematar, un mes antes de las elecciones te llega por correo un recordatorio, en dónde te indica la dirección del colegio en dónde debes de votar y la letra y el número de mesa. También tienes el derecho de votar por correo unos días antes a las elecciones y si estás en el extranjero, sólo lo tienes que notificar en un lapso determinado y puedes ejercer tú derecho.

En Venezuela la narcotiranía le está impidiendo el derecho a ejercer el voto a más de diez millones (10.000.000) de venezolanos en el próximo comicio electoral del año que viene, hay tres millones de jóvenes sin inscribirse en el Registro Electoral Permanente y sólo hay una oficina para tal efecto en la capital de cada estado y cuándo llegan a dichas oficinas le aplican la operación morrocoy, o sea, les informan que no ha llegado el funcionario, se agotaron las planillas, es luna llena y pare de contar, en fin, es casi misión imposible, no se puede ya que es política del régimen obstaculizar todo lo que sume para sacarlos del poder. En esa cuenta negativa a la democracia también hay dos millones de venezolanos que se han mudado y necesitan hacer el cambio de residencia y se les sigue impidiendo. De los ocho millones que estamos en el exterior, cinco millones estamos aptos para ejercer el derecho al voto y se nos está impidiendo ese derecho por lo dicho, a la narcotirania no les interesa que el pueblo vote y solo hay con ese derecho unas 180.000 personaa aproximadamente.

Volviendo a lo vivido en España, tuve la alegría de ver como la mayoría del pueblo español derrotó a un gobierno que pactó con organizaciones terroristas que inclusive tuvieron el descaro de meter en sus listas como candidatos a 44 terroristas de la banda terrorista (ETA) que inclusive algunos están cumpliendo condenas, otra característica de los comunistas es está, siempre postular a delincuentes.

Estuvo como aliado en el parlamento y en el gobierno en los últimos cuatro años el partido Podemos, defensores a ultranza de Nicolás Maduro y su pandilla. Lo insólito es que veíamos a dos ministros militantes de Podemos criticando ferozmente al presidente y su partido el PSOE y nunca los removieron, esa falta de respeto y de coraje de parte del presidente Sánchez, desde mi punto de vista fue una de tantas causas que le cobro el pueblo español el pasado domingo.

Aprovecho la oportunidad para exhortar a todos los venezolanos – españoles para el próximo 23 de julio, cuando se efectuarán las elecciones generales y tenemos un gran compromiso con España y Venezuela, prohibido abstenerse.

Esta reseña de mi vivencia, desde la cárcel del exilio me convence y fortalece para jamás cesar en mi denuncia, en enfrentar a las sabandijas que destruyeron mi país, cada día sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

