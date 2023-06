Abuelo con cáncer denunció a periodista de VTV por invadir su apartamento en Parque Central

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Las invasiones a inmuebles en Caracas y en buena parte del país se han convertido en un flagelo para los venezolanos, aunado a la total impunidad que tienen los invasores al contar con la complicidad por omisión y acción del régimen de Nicolás Maduro, tal es el caso de un abuelo de 78 a quien un periodista de Venezolana de Televisión (VTV) le tomó su apartamento en el Complejo urbanístico Parque Central. Asimismo expresaron como el delincuente dice ser apoyado por el chavismo y se atrevió a agredir al anciano sin importar que es paciente de cáncer, ante esto los organismos judiciales no actúan.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, señaló que en la capital un aproximado de 65% de los casos de invasiones las víctimas son personas de la tercera edad, donde al verlas vulnerables los invasores proceden a tomarles por las fuerza sus propiedades quedando en total impunidad. “El caso del este abuelito es dantesco, durante más de 10 años su apartamento ha estado invadido, en todas las instancia donde acudió clamando justicia lo han peloteado al nivel de que actualmente su apartamento ubicado en el piso 15 del edificio Caroata en parque Central está tomado por un supuesto reportero de VTV quien se niegan a desalojar aduciendo contar con el apoyo de altos jerarcas del Gobierno como Diosdado Cabello”, afirmó.

Rojas explicó que este caso confirma como en gran parte de los casos los invasores de propiedad en Caracas dicen ser afectos al chavismo e incluso tener cargos dentro del Gobierno como diputados, concejales o incluso alcaldes, usando la credencial del Psuv para tener una protección y no recibir todo el paso de la ley. “Como periodista siento desprecio que un colega y más trabajador de VTV esté invadiendo la propiedad de un pobre anciano, llegando al nivel como relata la víctima de agredirlo físicamente sin importar que este sea paciente de cáncer. Este caso es la punta del iceberg del flagelo de las invasiones no solo en la capital, sino en toda Venezuela”.

El periodista y activista ciudadano exigió a Tarek William Saab y su Ministerio Público honrar la palabra empeñada y atender a los centenares de abuelos a quienes les han invadido su propiedad, sin importar que los invasores sean militantes del chavismo deben recibir el castigo merecido. “Hemos visto en las redes varios casos de invasiones a viejitos donde la fiscalía les ha restituido su derecho a la propiedad, pero en donde están involucrados colectivos o amigos de altos jerarcas del régimen el fiscal general designado por la Constituyente guarda silencio. Exigimos que este caso sea diferente y a pesar de que el invasor sea funcionarios del gobierno reciba el castigo. Invadir es delito y tiene penas conforme al Código Penal de hasta 10 años de prisión”, sentenció.

“Me voy a morir sin recuperar mi apartamento fruto de años de trabajo”

Por su parte Orlando Sosa de 78 años, propietario de un apartamento en el piso 15 del edificio Caraota Parque Central, relató cómo desde hace más de 10 años está luchando para recuperar su propiedad, la cual en primera instancia fue invadida por una persona de nombre Yamilet Herrera que se mantuvo tomando el inmueble una década. “Yo acudí a la vía judicial para desalojarla y el proceso fue eterno, los tribunales no responden, al nivel de perder el expediente del caso. El documento apareció luego de mucho tiempo reiniciándose el proceso hasta que por fin salió una orden de imputación y aprensión contra la invasora. Esta se dio a la fuga fuera de Venezuela y en ese instante se metió por la fuerza en mi apartamento el hijo de la susodicha”.

Sosa declaró que al huir la invasora él se trasladó al apartamento ubicado en Parque Central para tomar posesión pero al tocar la puerta se encuentra al señor Eisenhower Requena, el cual de forma agresiva le dijo ser reportero de VTV y tener apoyo del alto Gobierno para estar allí. “Violentamente me golpeó en el rostro y me dijo que nadie lo saca del inmueble, se siente guapo y apoyado. La propia Fiscalía 148 emitió una orden desde hace dos meses a la PNB para ir al lugar, pero los funcionarios policiales no actúan. Le pido al fiscal Tarek William Saab no me deje desamparado y haga justicia restituyendo mi derecho humano a la propiedad privada”, exclamó.