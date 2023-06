Laura Bozzo lucha contra la depresión: publica una FOTO que enciende las alarmas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La reconocida presentadora de televisión, Laura Bozzo, generó sorpresa entre sus seguidores al compartir una fotografía en la que exhibe un visible moretón. Este resultado se dio después de haberse golpeado debido a una descompensación generada por la depresión que padece.

Por Infobae

Así lo explicó en sus redes sociales, donde quiso aclarar por qué no ha grabado nuevos capítulos de su espacio televisivo ‘Que pase Laura’ que se emite por la televisora mexicana Imagen Televisión.

“Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida”, escribió Laura Bozzo en Twitter.

De inmediato sus seguidores la respaldaron e incluso le compartieron números telefónicos de ayuda psicológica. Ante dicho apoyo, Laura contestó: “Mil gracias tengo a mi siquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible, bendiciones”.

Leer más en Infobae