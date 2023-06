“El Puma”: Aunque los médicos dijeron que no volvería a cantar, aquí estoy

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las giras de José Luis Rodríguez “el Puma” ya no son tan largas. “Con este nuevo cuerpo que tengo y esta nueva forma de vida, no se puede. Voy y vengo, hago conciertos en Colombia y países del continente, especialmente, pero ya no esos tures de dos meses, no puede exigirme mucho”.

Por Olga Lucía Martínez | EL TIEMPO

Y tiene razón en cuidarse. No hay que olvidar que debido a una fibromatosis pulmonar tuvo que recibir, en diciembre del 2017, un trasplante doble de pulmón. Pensó que no podía volver a cantar, pero el Puma volvió a rugir en abril del 2018.

Cuando se decidió que se hacía el trasplante, ¿qué pasó en usted?

“A mí los médicos me decían que posiblemente me salvaban la vida, pero que no podía volver a cantar. Muchas personas perdieron la vida esperando donantes para salvar sus vidas. El mío llegó y era compatible. Los médicos estuvieron listos e inicié un proceso de desapego de los seres queridos y de las cosas materiales”.

¿Pensó en la muerte?

“Uno piensa que si no se despierta en ese cuerpo de carne, hueso y sangre hay otra forma de despertarse. Dios ha sido muy generoso conmigo. En el mundo nacen unas 300.000 personas cada día y mueren un poco más de 150.000: llegan espíritus, se van espíritus. Eso te da conciencia de que tienes caducidad. Había miedo, claro, ¿saldré? ¿no saldré? La fe me sostuvo, pensé: ‘llegué con Cristo, me voy con Cristo'”.

