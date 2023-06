FOTOS del infartante y cautivador topless de Shakira del que todo el mundo habla

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira lo volvió a hacer, paralizó la opinión pública con su nuevo video musical “Copa Vacía” junto a Manuel Turizo, estrenado este jueves, en el que se mostró en una faceta todavía más provocativa de la que ya acostumbra.

Por Daniel Mendez Chacón | lapatilla.com

En la grabación, la artista barranquillera, que interpretaba a una sirena de cabellos rosas, lució en varios fotogramas en un topless parcial que no deja lugar a dudas: sigue tan bella, infranqueable y exótica como la primera vez. El delgado coral sobre su pecho es el único obstáculo para nuestra imaginación…

Lejos de hundirse por sus decepciones amorosas, Shakira sigue dando de qué hablar mientras enaltece su legado musical. Por eso, se avecina un nuevo éxito que no podrá calmarnos la sed de admirarla sin descanso.

Más allá de la belleza de Shakira hay otros detalles que necesariamente deben destacarse, entre ellos su crítica a la contaminación y la sobrepesca.

Al inicio del video, representaba a una sirena que había naufragado en la arena, entre montones de basura y botellas de plástico. Más adelante, ya rescatada, Shakira sigue alimentándose de microplásticos como si fueran golosinas, una alegoría de lo que padece la fauna marina en todo el mundo.

En otra escena, se muestra con una malla que recordaba a redes de pesca, más adelante sufría lejos de su amor, encerrada en una pecera y, en el final de su perfomance, fue elevada por una soga, tal como ocurre con los grandes peces al ser capturados.

A continuación, las fotografías que impactaron a las redes sociales:

Letra de “Copa Vacía”

¿Lo ves? Así

A este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer

Para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Y queriendo beber de una copa vacía

Ah, ah, ah

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

Oh, oh-oh-oh

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Oh

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Y queriendo beber de una copa vacía, ah

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra ‘e la corriente

Me tiene en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Queriendo beber de una copa vacía

Ah, ah, ah

Tus besos son de agua salada

Bebo y no me calma nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más fría que el mes de enero

Te doy calor pero tú siempre hielo, oh-oh, oh-oh

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed

De ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Queriendo beber de una copa vacía

Ah, ah, ah