Lindsay Lohan: de los escándalos y la cancelación en Hollywood a convertirse en una polémica embarazada

“La vida está llena de riesgos de todos modos, ¿por qué no tomarlos?”, dijo alguna vez la protagonista de Juegos de gemelas (1998). Lindsay Lohan cumplió a rajatable con su frase. Se convirtió en el centro de atención desde muy joven. Y sus escándalos siempre fueron un banquete soñado para los paparazzi.

Por Infobae

Hazte fama…

Lindsay Dee Lohan nació en la ciudad de Nueva York, el 2 de julio de 1986, hija de Dina y Michael Lohan. Comenzó su carrera a los tres años como modelo de Ford y enseguida apareció en más de sesenta comerciales de televisión, incluidos anuncios para The Gap y Pizza Hut. Fue en algún momento la estrella más grande de su generación: actuaba, bailaba, cantaba, hacía todo bien… pero además era la fiestera más famosa del planeta.

Su reputación comenzó a dejar huellas, y en Hollywood dejaron de contratarla: era “la chica problema”. En julio del 2006, el director general de Morgan Creek Productions, James G. Robinson, envió a Lindsay Lohan una carta en la que amenazaba con iniciar acciones legales debido a su falta de profesionalismo en el set de Las reglas de Georgia (2007): “Desde el comienzo de la filmación de Las reglas de Georgia, con frecuencia llegabas tarde al set. Hoy, ni te presentaste a trabajar en todo el día. Ahora me dicen que no planeas trabajar mañana porque no te sientes bien”, decía la nota del director. Robinson no tenía dudas de qué era lo que estaba causando sus llegadas tardes, y dijo, “Somos conscientes de que tu vida nocturna es la verdadera razón de tu supuesto ‘agotamiento’. Nos negamos a aceptar excusas falsas por tu comportamiento. Si no cumples con tus compromisos de producción, […] te haremos responsable personalmente”. Pero Lohan no aprendió la lección… o simplemente no le importó el llamado de atención.

En el 2010, una fuente afirmó a E! News que Lohan fue una total pesadilla durante su periodo en la serie Glee, afirmando que “llegaba tres horas tarde en la mañana, y cuando finalmente lo hacía, estaba de mal humor. No quería trabajar. No tenía sus líneas memorizadas, y desaparecía a cada rato para que nadie la encontrara, […] fastidiando a todo el equipo con eso”. Lohan explicó una vez por qué surgió esta reputación, en una entrevista con Oprah Winfrey en su propia docuserie, Lindsay (2014). “Estaba tan distraída en el pasado también, que, ya sabes, no me enfocaba en eso de llegar a tiempo”.

Parece que llegar tarde no es lo peor que puede hacer Lindsay: a veces ni siquiera aparece en los camarines. En el set de Tentaciones oscuras (2013), el cineasta Paul Schrader confirmó a New York Times que Lohan no se presentó en varias ocasiones durante el rodaje. Al año siguiente, ella twitteó que estaba demasiado enferma para actuar en Speed The Plow, una obra de teatro londinense, pero al mismo tiempo en su Instagram aparecía disfrutando de la vida, y finalmente tuvo que presentarse al teatro.

Lohan también tuvo problemas para obedecer instrucciones. Mientras filmaba Tentaciones oscuras, se le pidió que mantuviera la cara al natural con un mínimo de maquillaje. Pero en cambio aparecía toda “pintarrajeada” al extremo. Un colaborador de la película comentó, “Su maquillaje parece de otra escenografía”. Tampoco es capaz de recordar los libretos durante las actuaciones en obras de teatro en vivo. Según el New York Daily News, un apuntador entre bastidores tenía que soplarle las líneas del diálogo durante el preestreno de Speed The Plow, incluso para el debut de la obra necesitó que le soplaran cinco líneas durante el mismo show. En otro episodio, MTV News reportó que cuando apareció en Saturday Night Live en el 2012, tuvieron que prepararle tarjetas de referencia para su presentación.

