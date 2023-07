El contudente mensaje de Sonia O’Neill, jugadora de La Vinotinto femenina para anunciar su retiro temporal

Posteado en: Actualidad, Deportes

Sonia O’Neill, mediocampista de La Vinotinto femenina anunció el pasado domingo su retiro temporal del fútbol femenino por su salud mental, asimismo expresó lo que ha tenido que enfrentar con clubes y entrenadores.

lapatilla.com

A través de sus redes sociales expresó “me siento bien físicamente pero mentalmente no… y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato”.

Además, agregó “Fútbol, el juego que una vez me encantó fue la razón por la que dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano, dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en que dejé de respetarme a mí misma como persona y jugador (y no estoy hablando de las redes, fanáticos, o si juego no juego… estoy hablando de clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humano”.

A continuación el comunicado completo: