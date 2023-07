“Es una nave alienígena”: Bola de fuego verde cruzó el cielo en Luisiana y reavivó teorías sobre Ovnis (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aparentemente, las cámaras Ring capturan tanto a los posibles invasores domésticos como a los alienígenas en el acto.

Por New York Post

Tomando un descanso de atrapar a los intrusos, el popular dispositivo de seguridad del timbre capturó el momento en que una misteriosa bola de fuego verde atravesó el cielo nocturno en Luisiana, lo que provocó teorías de conspiración de que el objeto podría haber sido de origen extraterrestre.

Dazzling! A meteor lit up the sky in southeastern Louisiana yesterday morning! ??

Ring doorbell camera footage captured the incredible view from Gretna. The American Meteorological Society reported 29 sightings in 6 states! ? pic.twitter.com/OFPkKTKLmx

— AccuWeather (@accuweather) July 15, 2023