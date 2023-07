“Fui al infierno y volví”: Jamie Foxx reapareció y publicó su primer VIDEO tras severa hospitalización

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Jamie Foxx habla por primera vez desde que fue hospitalizado en abril por una condición médica no revelada.

Por CNN

El galardonado actor y músico publicó una actualización de video de Instagram para los fanáticos durante la noche del viernes.

En el video, Foxx aborda que se ha especulado mucho sobre lo que llevó a su hospitalización, aunque no reveló detalles de lo sucedido.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre”, dijo. “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”.

Foxx le dio crédito a su hija y hermana por salvarle la vida.

“A ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video”, dijo. “No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”.

Foxx fue visto en Chicago en las últimas semanas, donde se sometió a tratamiento médico en un centro que se especializa en atención de rehabilitación para pacientes con discapacidades físicas, lesiones cerebrales o de la columna vertebral.

Foxx dejó las cosas claras sobre los rumores en las redes sociales.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”.

