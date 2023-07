“No tengo para hacer ni agua con azúcar”: Trabajadores en Valencia exigen reivindicaciones laborales

Bajo la consigna “Bolívar es de los trabajadores, no de los opresores”, este lunes 24 de julio cuando se conmemora el natalicio de Simón Bolívar, trabajadores activos y jubilados de la administración pública y privada, representantes del sector educativo, universitario y salud se concentraron en la plaza El Bolsillo de Santa Rosa, al sur de Valencia, para denunciar que viven en precariedad debido a los bajos salarios.

Por Corresponsalía lapatilla.com

José Gregorio Medina, presidente del Sindicato de Educadores Regionales (SER) Carabobo, manifestó que la administración de Nicolás Maduro ha acabado con el poder adquisitivo de los profesionales al implementar políticas laborales “paupérrimas”. Afirmó que, pese a la pérdida de beneficios, no abandonarán las aulas de clase y también reclamando sus derechos en la calle.

“No es justo que hoy, al cierre de un año escolar, se nos adeude el 280% con la recurrencia del segundo contrato colectivo y no tengamos respuesta del tercer contrato colectivo que se está discutiendo en Caracas. Se liquidaron las primas concerniente a postgrado y profesionalización, las cuales las han rebajado a la mitad y todo ese dinero se nos adeuda. El magisterio sigue firme y le está dando una lección de dignidad e integridad al Ejecutivo nacional que se niega a dignificar la carrera docente”, sostuvo.

Por su parte, José Belisario, secretario general del Sindicato Unitario del Magisterio, destacó que desde hace aproximadamente 500 días no reciben un aumento salarial. Comentó que los maestros tienen que rebuscarse en otros oficios como vigilantes, taxistas y comerciantes informales para poder sobrevivir.

Rosa María Suárez, jubilada del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), expresó preocupación porque los adultos mayores no pueden costear una alimentación saludable. “Nosotros lo dimos todo en nuestro trabajo por muchos años. No tenemos los alimentos para una alimentación nutritiva, comemos harina, arroz, pasta, pero la fruta y los cereales que son muy importantes, muchas veces no podemos adquirirlos. Hay niños y adultos mayores desnutridos”, dijo.

Jonás Alvarado, pensionado de 72 años de edad, indicó que su pensión no le alcanza para cubrir sus gastos básicos de alimentación y medicinas. “Tengo que comprar unas pastillas que me cuestan 50 dólares. A veces paso necesidad, no como. A veces me acuesto en las noches y no tengo para hacer ni un poquito de agua de azúcar. Este Gobierno dice que no puede hacer nada por el bloqueo, pero es por ellos mismos”, resaltó.

De acuerdo a cifras de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 511,20 dólares para el mes de junio, por lo que el salario mínimo de 130 bolívares solo alcanzan para cubrir aproximadamente 0,8% del monto.