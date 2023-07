Quién es Vivek Ramaswamy, el aspirante presidencial republicano que iguala a Ron DeSantis en las encuestas

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

La empresa Kaplan Strategies publicó recientemente los resultados de una encuesta nacional que demostró, una vez más, que el expresidente Donald Trump es el aspirante presidencial con más apoyo dentro de los electores republicanos. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue quién estaba detrás de Trump: un puesto que, por lo general, había correspondido al gobernador de Florida, Ron DeSantis, solamente… Hasta hora, que debe compartir el segundo puesto con Vivek Ramaswamy.

¿Quién es Vive Ramaswamy? Un empresario de 37 años de edad cuya campaña consiste en “Revivir la Identidad Americana” y que ha sido denominado por los medios de comunicación como un candidato “anti-woke” sumamente adinerado. Para muestra, un botón: su fortuna es de aproximadamente $630 millones de dólares, provenientes de negocios financieros y de biotecnología, según la revista Forbes.

Nacido el 9 de agosto de 1985 en Cincinnati, Ohio, Ramaswamy es padre de dos hijos y no parece tener mucha experiencia en la política, por lo que es considerado como un “novato” dentro de la escena política estadounidense. De hecho, no es lo que se diría un “político de profesión”, dado que no ha tenido cargos como servidor público.

Vivek, además de empresario, también es el autor de un best-seller según The New York Times: Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, así como otros libros (como, por ejemplo, Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit and the Path Back to Excellence y Capitalist Punishment: How Wall Street is Using Your Money to Create a Country You Didn’t Vote For).

De acuerdo con la encuesta de Kaplan Strategies, tanto Ramaswamy como DeSantis tienen 12% de apoyo respectivamente por parte de los electores republicanos, lo que los convierte en la segunda opción con más fuerza dentro del GOP detrás del expresidente Trump.

Después de DeSantis y Ramaswamy se encuentran otros candidatos como el senador Tim Scott, Chris Christie, Nikki Haley y Will Hurd. Ninguno de ellos llega a cifras de apoyo de más de 2 dígitos.

