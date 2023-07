Nueva escalada de tensión: por qué Shakira podría demandar a Clara Chia Martí, la pareja de Gerard Piqué

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El ex futbolista habría tenido que intervenir para evitar que el cortocircuito pase a mayores.

Por infobae.com

La escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué generó una serie de capítulos que parecen no tener fin. En este caso el ex futbolista no es el principal involucrado, sino su actual pareja, Clara Chia Martí y la cantante colombiana, a quien le habrían llegado comentarios despectivos de parte de amigas de la española. El tema podría agravarse ya que la nacida en Barranquilla habría avisado que iría a la Justicia si vuelve a sentirse agredida.

Según informó el portal Egos de La Razón, la artista se habría enterado de que un grupo de amigas de Clara Chia se refirió a ella de forma irrespetuosa y la apodaron “bruja, vieja y menopáusica”. La difusión del alias despectivo, el hecho de que haya tomado estado público a partir de las filtraciones a los medios, la habría hecho estallar de la bronca. La autora de la canción “Ciega, sordomuda” le habría pedido a su ex marido que ponga las manos en el asunto ya que en caso de volver a enterarse de esta clase de comentarios tomaría medidas legales.

Ante esta situación Piqué le habría pedido a Clara Chia que sus amigas no utilicen esos términos. Sin embargo, ella también sería el centro de palabras desubicadas y el ex defensor del equipo Culé le habría pedido a sus hijos, Sasha y Milan, que no la llamen “la empleada de papá”.

Martí le habría rogado a Piqué que su ex pareja y sus hijos dejen de dirigirse de esa manera. Cabe recordar que los niños se mudaron a Miami con Shakira luego de la separación, aunque suelen viajar a Barcelona para reencontrarse con su padre, como pasó en a comienzos de junio cuando se disputó el Gran Premio de España de Fórmula 1 y la cantante aprovechó para ir a la carrera y estar cerca del piloto Lewis Hamilton.

Shakira se abraza a sus hijos en la entrega de los Premios Juventud (@shakira)

Más allá de estos idas y vueltas, la relación entre Piqué y Claria Chia estaría en su mejor momento al punto que en el horizonte asomaría la boda entre ellos. Incluso aseguran que estuvieron a punto de anunciarlo en su entorno familiar durante la boda de su hermano Marc con María Valls a fines de junio. No lo hicieron, pero algunos medios españoles dan cuenta de que todo marcha viento en popa y que estarían en plena organización del evento.

