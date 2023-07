“No puedo morir así”: la detención violenta de un hombre trans en Los Ángeles (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que está investigando el arresto violento de un hombre transgénero después de que él y su abogado publicaran imágenes de vigilancia de su propia detención.

Emmett Brock, de 23 años, le dijo a ABC News que un ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles lo golpeó después de que le mostró el dedo medio al oficial (en forma de insulto) que, según Brock, se estaba comportando con dureza con una mujer al costado de la carretera.

Según Los Angeles Times, Brock fue enviado al centro de detención de la estación de Norwalk y acusado por tres delitos graves. Cuando le dijo al personal que era un hombre transgénero, dijo, pidieron ver sus genitales antes de decidir a qué celda de detención enviarlo.

El medio norteamericano narró que los hechos ocurrieron en febrero, que el hombre ahora está desempleado y aún enfrenta cargos criminales, todos derivados de una detención de tráfico que, según el agente, se basó en un ambientador que vio colgado del espejo retrovisor de Brock.

Shocking video footage:

Emmett Brock, 23, a trans man who was driving home from his job as a teacher was beaten by an LASD deputy outside of a 7/11.#queerlivesmatter pic.twitter.com/8uYeSYPUs5

— Queer Lives Matter (@qlmofficial) July 24, 2023