Así fue como seguidores de Taylor Swift provocaron actividad sísmica durante un concierto en Seattle (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Me sacudo, me sacudo”, cantó Taylor Swift. Y chico, sus fanáticos cumplieron.

Por The New York Times

Un concierto de Taylor Swift en el centro de Seattle el fin de semana pasado sacudió el suelo con tanta fuerza que registró señales en un sismómetro cercano aproximadamente equivalente a un terremoto de magnitud 2,3, dijeron los sismólogos.

“Ciertamente es el concierto más grande que hemos tenido en mucho tiempo”, dijo Mouse Reusch, sismólogo de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, que monitorea la actividad sísmica en el Noroeste del Pacífico. “Estamos hablando de 70.000 personas y toda la música y parafernalia asociada al concierto”.

El llamado “Sismo rápido” registró una aceleración máxima del suelo de aproximadamente 0,011 metros por segundo cuadrado, dijo Jackie Caplan-Auerbach, sismóloga de la Universidad de Western Washington.

THE CROWD. Taylor singing ‘Everything Has Changed’ last night for Seattle Night 1! ? #TSTheErasTour via @mirrorwade

pic.twitter.com/GppPgQBQhy

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) July 23, 2023