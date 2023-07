El desgarrador consejo que Sinéad O’Connor le dio a Miley Cyrus antes de morir

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado 26 de julio, se dio a conocer la muerte de Sinéad O’Connor, una de las cantautoras más importantes de los años 90?s. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de O’Connor, pero debido a su historial de problemas mentales e intentos de suicidio, muchos medios y fanáticos ya teorizan que la intérprete de oscuros temas como No Man’s Woman y Heroine finalmente se quitó la vida.

Por Infobae

Entre los rumores que rodean su muerte y los homenajes que diversos artistas han hecho de la vida y obra de Sinéad, un particular momento de la vida de O’Connor ha vuelto a dar mucho de qué hablar. Y no, no se trata de su controversial participación en Saturday Night Live donde rompió una foto del papa Juan Pablo II, sino de la carta que mandó a Miley Cyrus en el año 2013.

Sinéad se contactó con Miley después de que esta publicara el video Wrecking Ball, tema con el que Miley buscaría romper con la imagen de niña buena de Disney. En su momento, Miley Cyrus declaró que el video de Nothing Compares 2U, el más popular de Sinéad O’Connor, había servido como inspiración del video de Wrecking Ball, haciendo obvias referencias a O’Connor como el primer plano de Cyrus mientras llora.

Sin embargo, Miley Cyrus llevó la idea aún más lejos y en el video se balanceó desnuda sobre una bola de demolición y lamió un mazo con una obvia connotación sexual. O’Connor se enteró que su trabajo había inspirado a Miley, pero al ver el resultado, decidió mandarle una carta dándole varios consejos sobre cómo sobrevivir en la industria musical, y en el proceso, tratar de mantener la integridad intacta.

“Querida Miley… No iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que deseaban que comentara que habías dicho en Rolling Stone que tu vídeo de Wrecking Ball estaba diseñado para ser similar al de Nothing Compares… Así que esto es lo que tengo que decir… Y se dice con espíritu de maternidad y con amor”, comienza a O’Connor reiterando su postura como alguien que se preocupa por Miley.

Para leer la nota completa, aquí