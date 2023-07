Persisten denuncias por presuntas irregularidades en la sede del Cicpc Maturín

Familiares de detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación Maturín, denuncian una vez más presuntas irregularidades ocurridas en ese organismo. La suspensión de visitas y la insalubridad dentro del recinto, es la principal queja de los parientes.

Por: Corresponsalía lapatilla.com

Los ciudadanos manifestaron este sábado que no pudieron ver a sus familiares debido a que la visita fue suspendida al parecer porque no había agua. El retraso procesal por diferimientos de audiencias, sigue siendo otra de las denuncias más reiteradas de quienes tienen algún familiar en el recinto del Cicpc.

“La semana pasada suspendieron la visita sin ninguna razón porque nunca nos dijeron el motivo, hoy (ayer) vuelven a suspender la visita porque supuestamente no hay agua. Mi hijo tiene un año preso allí y no es justo que siempre lo estén difiriendo porque no hay juez, abogado, fiscal o cualquier otra excusa. Se los llevan para averiguaciones y de repente salen con un listado inmenso acusaciones”, narró Robetzi Narváez.

Por su parte, Sandra Virzi, expresó que las visitas están siendo restringidas en las últimas semanas. Aseguró que ayer les indicaron que los baños estaban sucios porque no había agua y recordó que hace tres meses hubo un plan de atención tras la muerte de un deportista que estaba bajo custodia.

“A uno de los funcionarios le pregunté porqué no nos avisaron que no había agua y me dijo que sí han traído cisternas pero no alcanzó para lavar los baños. Hace tres meses se estaban muriendo los presos por tuberculosis y si no es por el deportista que murió, no viene una diputada a inspeccionar”, contó Virzi.

Por último, los parientes de los detenidos hicieron un llamado para que se restablezca el proceso de revisión de causas, ya que afirman que muchos no han recibido la atención en tribunales y las condiciones de los calabozos.