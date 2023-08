Si eres Freelancer en Venezuela el episodio 9 del podcast de IVOO es para ti

Posteado en: Empresarial, Titulares

El pasado mes de mayo IVOO, la cadena de tecnología y electrodomésticos de Venezuela, estrenó un novedoso espacio educativo a través de su canal de YouTube, que ya cuenta con más de 1.700 suscriptores. Recientemente en su episodio número 9, se llevó a la mesa un tema del que mucho se habla últimamente, sobre todo, en las generaciones más jóvenes: ¿vale la pena ser freelancer en Venezuela?

Haniel Chirivella y Stephanie Henning, dos valencianas dedicadas al mundo digital desde la estrategia, la creación e imagen de marcas, fueron las encargadas de liderar un tema actual del que quizás, muchos tendrán dudas si es viable o no ser parte del mismo. ¿Hay oportunidades de crecimiento profesional en el mercado venezolano, a través del trabajo remoto?, ellas lo analizaron desde sus experiencias personales y extrajeron los beneficios y desventajas, para los seguidores del canal.

El contexto actual del país más, las consecuencias que dejó la pandemia a nivel laboral, revirtieron en muchos casos, las formas de llevar a cabo las relaciones gremiales y profesionales; en ese sentido, el trabajo remoto o a distancia se hizo cada vez más visible y real para muchos, no solo en Venezuela sino a nivel mundial. Pero localmente, ha sido un caso de éxito para muchas personas, entre ellas, las invitadas del podcast de IVOO.

“Puedo afirmar que sí, que en nuestro país si hay muchas oportunidades, pero los resultados positivos van a depender, al final, de uno mismo como autoempleado o como trabajador remoto y de cómo sepamos organizarnos y tener un alto nivel de disciplina. Es un gran reto, pero puedo asegurar que sí se puede lograr“, detalló Haniel Chirivella, licenciada en Administración, Content & Communication Master en Keveri Grills USA y Chile.

Así mismo, Stephanie Hennig, licenciada en Comercio Internacional, imagen de marcas y creadora de contenido, expresó: yo como autoempleada me ha costado separar dentro de mi casa el espacio de trabajo con mi lugar de descanso, por eso hago un llamado a no repetir esta acción, no pueden tener el escritorio de trabajo dentro de su cuarto; igualmente hay que establecer un horario de trabajo como si estuviésemos dentro de una empresa, porque sino terminamos trabajando más de la cuenta. A mí en lo particular, me gusta trabajar en espacios donde tenga la oportunidad de convivir con otras personas“.

El episodio tiene mucha tela para cortar y está disponible en el canal oficial de YouTube, https://youtube.com/@IvooVenezuela, Spotify y Google Podcast, donde pueden suscribirse y activar las notificaciones para disfrutar cada semana de nuevos episodios, acompañados de contenido de valor para el aprendizaje en distintos ámbitos como la ciencia, cultura, finanzas, arte, mercadeo, economía, salud y mucho más, de la mano de invitados de lujo, expertos y profesionales apasionados por brindar las más acertadas herramientas.

