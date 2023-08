VIRAL: Daniel Sancho envió un impactante mensaje a su novia desde la cárcel

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, ha enviado un impactante mensaje a su novia desde la cárcel, donde se encuentra en prisión provisional. El motivo de su encarcelamiento fue su confesión ante las autoridades tailandesas de ser el responsable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Artega.

En sus primeras declaraciones, Daniel, quien se desempeñaba como chef, admitió ser “culpable” del crimen y proporcionó información sobre la relación que mantenía con la víctima. Frente a sus abogados de oficio tailandeses y varios agentes de la comisaría de Koh Phangan, la isla del norte de Tailandia donde se encuentra detenido, expresó: “Yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Además, Daniel Sancho envió un mensaje a su novia, reconociendo que no espera que ella lo espere y que le desea felicidad en su vida. Afirmó: “Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la Galia. Llevábamos cinco años juntos”.

Durante la llamada telefónica, también reveló que Edwin lo tenía “prisionero” emocionalmente y lo amenazaba constantemente. Daniel compartió con la periodista Patricia, a través de mensajes después de colgar el teléfono, que Edwin amenazaba a toda su familia si no cumplía con sus demandas. Además, Edwin le recordaba constantemente su conocimiento sobre Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer.

La situación de Daniel Sancho ha generado conmoción y sorpresa en el entorno del actor Rodolfo Sancho y en la opinión pública en general. La investigación sobre el asesinato del cirujano colombiano continúa, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias que llevaron a Daniel a confesar su responsabilidad en este trágico suceso.

