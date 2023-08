Alquilaron un apartamento por una página web y cuando llegaron se encontraron con algo completamente insólito

Part 2 BEHIND THE TINY DOOR on Rua Da Rosa in Lisbon ? Only because you asked for it, couldn’t leave you hanging any longer ? Great time in this place ? #lisbon #visitlisbon #airbnb #airbnblisbon #funnyairbnb #alicewonderland #hobbitdoor #smalldoor #quirky #quirkyairbnb

? Makeba – Jain