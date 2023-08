Expulsan a concursante de un popular”reality” por meterse desnudo en la cama de una compañera ebria (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El programa “Below Deck Down Under”, de Peacock, ha dado la vuelta al mundo tras la actitud del participante, al que interceptaron y expulsaron inmediatamente.

Por infobae.com

Los espectadores del reality Below Deck Down Under, que actualmente se emite en la televisión australiana a través de la plataforma Peacock, han sido testigos de un hecho sin precedentes que ha despertado una gran polémica internacional. Se trata de un concurso al estilo de Gran Hermano que muestra las 24 horas de la tripulación de un barco, que vive y trabaja en una lujosa embarcación que recorre Australia durante seis semanas.

El suceso ha ocurrido en su última entrega, en la que uno de los participantes, un hombre llamado Luke Jones, se metió desnudo en la cama de una compañera, Margot, que estaba ebria tras haber estado todos en una fiesta. En las imágenes se puede ver cómo esta persona, que solo estaba tapado con una toalla que después se quita, accede al camarote y se mete en su litera, pegándose a ella.

La producción a cargo del programa, lejos de dejar pasar el tiempo para ver qué pasaba, actuó inmediatamente. Una de las empleadas de la productora llega rápidamente y pide al hombre que se marche: “Luke, tenemos que bajarte”, “Tengo que sacarte de aquí, porque ella quiere irse a la cama”, le insisten, viendo que se estaba haciendo el dormido.

Un concursante de ‘Below Deck Down Under’ ha sembrado la polémica al meterse desnudo en la cama de una compañera sin su consentimiento. (Hayu)

Visiblemente molesto, Jones termina saliendo de la cama, totalmente desnudo, para cerrar la puerta de un portazo y pedir que le dejaran en paz. Fue entonces cuando llegaron más trabajadores del programa, que no se dieron por rendidos y persistieron para que se fuera a su habitación. “Te voy a sacar de aquí porque ella quiere irse a dormir”, se escucha decir a uno de los productores.

Finalmente, tras esta necesaria insistencia, se le ve dar voces, muy enfadado, dando portazos a cámaras, productores y redactores hasta llegar a su dormitorio. En ese momento aparece en escena otra de las protagonistas del reality, que despierta a Margot, aún dormida, para saber cómo se encuentra. “¿Le has dado tu consentimiento para que se meta (en la cama)?”, le pregunta, a lo que ella, aún aturdida le asegura que “No, estaba dormida. Ni siquiera lo sabía”.

“I didn’t even know” ? This goes beyond the show, i’m glad production stepped in. Captain Jason handled everything with class and respect. But damn. #BelowDeck pic.twitter.com/Y1XnDGtQAY

— BravoBabe (@thebravobabe_) August 8, 2023