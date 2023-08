Inteligencia británica sostiene que Rusia podría haber dejado de financiar a Wagner

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Ministerio de Defensa británico (MoD) aseguró este domingo que existe la “posibilidad real” de que Rusia haya dejado de financiar a los mercenarios del Grupo Wagner.

Según el último informe de los servicios de Inteligencia del MoD sobre la situación de la guerra en Ucrania, Moscú “ha actuado contra algunos intereses empresariales” del dueño de Wagner, Yevgeny Prigozhin, desde que éste lanzó un “motín” fallido contra el Ejército ruso el pasado junio.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/kqqs8BQtnU

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/SWEsdzEGl2

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 13, 2023