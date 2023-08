Prosperi promete programa de alimentación escolar para los niños venezolanos

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

Cuando sea Presidente de Venezuela, en el 2024, prometo devolver el programa del vaso de leche escolar, los útiles y los uniformes, así como un programa de alimentación para nuestros niños que son el futuro de Venezuela, destacó el candidato a las elecciones Primarias del partido Acción Democrática en resistencia consiente de la precariedad de la educación en el país.

Explicó, en Ciudad Bolívar, primer punto de su parada ésta semana, tener el compromiso de ser distintos y luchar por los niños y el futuro de Venezuela. Prosperí denunció que nos han intentado arrebatar el futuro y que cuando se vá a las escuelas éstas están abandonadas y destruídas. La misma situación, dijo, se presenta cuando se vá a los hospitales.

Recordó que en los gobiernos de la democracia todos los planes de vacunación, eran gratuitos y que hoy las madres deben pagar algunas vacunas, donde solo una sale en 100 dolares y, la gran mayoría no tiene como cubrirlas. Criticó que hayan olvidado la salud y que ésta no funcione en Venezuela, pero no podemos seguir viendo por el retrovisor de la política. “Hoy les aseguro que en el gobierno de la prosperidad vamos a devolver una salud digna, con hospitales bien dotados y salud de calidad para el pueblo”, recalcó.

Acabará con la exclusión

Dijo tener el compromiso de empezar a trabajar para el pueblo y acabar con el sectarismo y la exclusión que hoy se manifiesta en el mal llamado “carné de la patria”, pues todos somos Venezolanos.

Carlos Prosperi Recordó que en los últimos años han sembrado odio, amenazas, persecución, sectarismo y la inexistencia de la división de poderes ha profundizado todos esos males, pero que él no llegará a la presidencia para meter preso a nadie, porque no se está postulando para el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía, sino para gobernar que para eso es el Poder Ejecutivo. Explicó que no se trata de impunidad, sino de funciones, que en su Gobierno eso será garantizado por la división de Poderes propias de la democracia. Prometió, a propósito de ésto, devolverle la paz al pueblo de Venezuela porque en su opinión no es justo seguir con las divisiones. Dijo tener el compromiso de reconstruir un país que sabe recibirá en ruinas porque la economía está destruida. Sin embargo, prometió en el 2025 iniciar el resurgimiento de Venezuela.

Obras inconclusas

El candidato a las Primarias opositoras también se refirió a las obras inconclusas de los últimos 24 años, dijo terminarlas todas con la finalidad de devolver el bienestar para el pueblo. Entre esas obras recordó el puente que va a Cabruta.

También prometió arreglar la vialidad que es un caos en todo el país, así como mejorar las deficiencias existentes en el suministro de gasolina y gasoil y las fallas en los servicios públicos. Tenemos el compromiso de hacer algo distinto, dijo, para lo cual pidió el 22 de octubre salir a votar y constituir los comandos de la familia y la prosperidad y que ese será el primer paso Porque AD está de vuelva y gobernaremos para todos por igual, sentenció Prosperi.

Esta semana el candidato estuvo de gira en el estado Bolívar donde participó en una reunión con la plataforma unitaria, en una caravana en Caicara de orinoco, en Ciudad Bolívar; mientras que en Delta Amacuro participó en una caminata en Tucupita, donde prometio la creación de un muelle que facilite la economia del estado, la comercialización y el turismo. En Maturín, y como parte de su campaña donde sigue sumando voluntades sin sectarismo ni exclusiones, juramentó al voluntariado con el que pretende lograr el cambio político del país en paz.