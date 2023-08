José Altuve rompió marca de Willie Mays tras llegar a los dos mil hits en Grandes Ligas (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Altuve escribió su nombre en los libros históricos de las Grandes Ligas, al llegar este sábado a los dos mil hits en su carrera, en el juego contra los Marineros de Seattle.

lapatilla.com

Durante su tercer turno al bate en el quinto episodio, “Astroboy” conectó una fuerte línea al jardín izquierdo, pero fue puesto out en la segunda base.

Altuve llegó a dicha cantidad en el juego número 1.631, dejando atrás la marca del legendario Willie Mays que lo logró en 1.669 duelos, según un reporte de MLB Stats en Twitter. Además, la cuenta de MLB Network mencionó que es la menor cantidad de encuentros en la historia de las Grandes Ligas, para que un pelotero tenga más de 2.000 inatrapables, más de 200 jonrones y se robe más de 200 bases.

Jose Altuve joins the 2,000 hit club in his 1,631st career game!

That's the fewest games in @MLB history for a player to record 2,000+ hits, 200+ homers and steal 200+ bases ? pic.twitter.com/BIlp2P5gYV

— MLB Network (@MLBNetwork) August 20, 2023