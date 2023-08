Infobae: La historia de “el anémico”, la joyita que el TSJ impuso como nuevo “presidente” del PCV

Posteado en: Destacados, Nacionales

A Henry Armando Parra “El Gallo” o “El Anémico” como lo conocen en la zona fronteriza del Táchira lo caracteriza el hablar golpeado y la exagerada gesticulación. “Lo conocí en la Universidad de Los Andes, donde era el inagotable repitiente; ahí pasó todos sus años de juventud. Pésimo estudiante, de esos que no tienen ningún respeto ni por la institución, ni por los docentes y mucho menos por sus compañeros de estudio. Vivía para la política, siempre buscando medio para completar un real, como decimos”, relata en conversación con Infobae el profesor J.A. Chacón, en referencia a quien el régimen de Maduro impuso como presidente del Partido Comunista de Venezuela.

SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE

Después que el régimen venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, aprobó la sentencia 1160 el 11 de agosto 2023, quitarle la personalidad juídica a la directiva que el PCV tenía en la figura de su secretario General Oscar Figuera, designó a Henry Armando Parra (66 años); lo primero que hizo El Gallo fue pegarse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) regresando al Polo Patriótico.

“Desde que llegué al núcleo de la ULA, El Gallo era una referencia, siempre perteneció al PCV y siempre vivió de ese partido. Era un personaje más folclórico que otra cosa. Todos lo saludaban, algunos con simpatía, otros no tanto, porque no fue porcas las veces que se inventaba una huelga, llegaba con su grupito a las aulas para que cesaran las actividades e impedir que se realizara un examen pautado, una exposición o la entrega de una actividad escrita o verbal. Siempre pregonando “probidad” mientras en el Centro de Estudiantes, que él controlaba, se cometía más de un hecho bastante reñido con esa palabra”.

“De buen verbo, gritón y frontal, aunque con vocabulario muy limitado, alardeando de los libros de Carlos Marx, Ilich Lenin o cualquier otro. Recuerdo, no sin cierta vergüenza, que en esos primeros años de mi carrera, en los 90, sentí algo de admiración por “el líder” siempre acompañado de un par de muchachos repitiendo consignas; mi primo y yo asistimos a un par de reuniones, con jóvenes idealistas como nosotros, en la sede del PCV en San Cristóbal, donde casi nos sentíamos los planificadores de la revolución bolchevique. Hoy no me queda más que el recuerdo de lo ingenuo que éramos y de la manipulación del discurso ideológico.Bueno, siempre lo ha habido, antes con el comunismo, ahora como ideología de género”.

Ante la pregunta de qué pasó con esas reuniones en su temprana juventud describe el lugar. “Parecía más una cueva, situada en una de las principales avenidas del centro de San Cristóbal. Bueno, en la segunda reunión de esas, en medio de propaganda roja, mi primo me murmuró “esto es pura paja”, “mejor vámonos porque tengo examen de geografía”. Como me negaba a irme, me advirtió “yo no voy a poder mentirle a tía cuando pregunte dónde estás”; no tuve opción, así que nos deslizamos entre la mirada de reproche del puñado de asistentes”.

Cuenta que ya en la calle, muy indignado se enfrentó a su primo, “lo acusé de revisionista, de no estar comprometido con el pueblo venezolano, de egoista y de no sé cuántas cosas más. Hasta casi que nos graduamos seguimos esperando, en realidad más yo que mi primo, la anhelada revolución y pensando en el paraíso de la Cuba que aspirábamos para Venezuela”, relata Chacón.

