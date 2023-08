El lanzamiento inicial en un partido de la MLB los hizo una abuelita… ¡de 104 años! (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La abuela Jean Dolores Schmidt, conocida popularmente como Sister Jean, destacó este lunes durante el encuentro entre Chicago Cubs y Milwaukee Brewers al realizar el primer lanzamiento a pesar de contar con 104 años.

Por El Diario NY

Sister Jean cautivó a todos en las redes sociales cuando apareció en pleno Wrigley Field de Chicago en su silla de ruedas y con una pelota en mano.

Lo que no se esperaba el público, que la recibió con un caluroso aplauso, es que la hermana de la Caridad de la Santísima Virgen María realizara el pitcheo inaugural.

Luciendo una camisa de Chicago Cubs con la inscripción ‘Sister Jean’, hizo el lanzamiento y la recibió la mascota del equipo, festejando así un día después de su cumpleaños el pasado 27 de agosto.

Sister Jean throws out the first pitch at the Friendly Confines! pic.twitter.com/NrEul2wVvs

— Marquee Sports Network (@WatchMarquee) August 29, 2023