El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de septiembre de 2023

Aries

Tienes necesidad de comunicar, de exteriorizar lo que piensas y que entiendan el porqué de tus motivaciones, pero podrías estar un poco agresivo. Cálmate, no hables de más y mucho menos lastimes a quienes te rodeas. Te entenderán más si cuidas tus palabras, si hablas con amor, respeto y medida.

Tauro

Siempre nos han dicho qué hay que “luchar” por lo que queremos y eso está mal, porque luchar es ir contra la corriente y en la vida hay que dejar fluir. Por mucho que insistas, sino es para ti, no lo es y punto. En lugar de desgastarte en batallas estériles, inclínate por trabajar en lo que si vale el esfuerzo, algo que se ajuste más a tu realidad.

Géminis

Aunque estes roto por dentro siempre podrás repararte y continuar. Ya no serás la misma persona, de hecho, serás mejor, porque llevarás contigo ese aprendizaje que te ayudará a construir una mejor relación contigo mismo y con quienes te rodean.

Cáncer

Cuando quieras alcanzar una meta laboral, visualízala, imagina que ya es parte de tu vida. Si la proyectas en tu mente la puedes crear en la realidad. Poco a poco surgirán ideas que te ayudarán a materializar tu sueño, puede que demore, pero mientras llega disfruta el proceso. Vivir en ansiedad no es una opción.

Leo

Siempre habrán obstáculos. La vida impone pruebas y a veces sientes que te superan, cuando en realidad no hay nada que no puedas manejar. Trabaja en tus relaciones personales, pero hazlo sólo si vale el esfuerzo, el tiempo y sobre todo, la entrega. ¿Como saber si te conviene? Ama con la cabeza, más que con el corazón.

Virgo

No temas que a otros no les gusten tus ideas al principio, si tú crees en ellas, si son realistas y si te sientes motivado a trabajar por ellas, hazlo. No te amilanes ante las críticas, sobre todo si no son constructivas. Esas personas solo ven sus limitaciones, no las tuyas.

Libra

Te sientes cómodo y seguro. Tus creencias en torno al amor son firmes y estás feliz de quien eres y de lo que has logrado, poco o mucho has llegado hasta adonde estás con las mejores intenciones. Proyectas energía positiva y es fácil compartir contigo, porque sumas a la vida de otros, sin imponerte, con naturalidad.

Escorpio

Enamórate de lo qué haces. Que despertarse cada mañana este liderado por la motivación y la felicidad de una nueva oportunidad de hacer lo que quieres y disfrutar el proceso. Pero si eres de ese grupo que no le gusta lo que hace o que incluso lo odia, no te quedes allí, busca hasta encontrar lo que realmente te haga feliz.

Sagitario

Amate cada día más, pero hazlo de verdad. Cuando estás seguro de quien eres, sales y te muestras al mundo tal cual eres, sin máscaras, ni poses, porque no las necesitas. Ser tú te permite ser libre y amarte atrae a personas que se amen de verdad, personas que también sabrán amarte tanto como tú lo haces.

Capricornio

Puedes crear nuevas bases para un proyecto que esté en marcha o ¿porque no? Para un nuevo proyecto. Puedes innovar en cualquier ámbito de tu vida, en casa, en el trabajo o en lo que quieres, incluso en las relaciones. Te comunicas con asertividad y logras apoyo de quien menos esperas. Aprovecha esta buena racha.

Acuario

No confíes en cualquier persona hoy, en realidad no lo hagas nunca, pero no lo hagas especialmente hoy. Surgen propuestas interesantes que podrían tentarte a involucrarte en proyectos que suenan poco realistas y que incluso podrían ser una trampa. Mantén los ojos abiertos.

Piscis

Sal al mundo y relaciónate. Conversa, profundiza y disfruta de lo mucho que pueden ofrecerte con quienes te relacionas. Estrecha lazos y decide quién te nutre y quien no. Escucha historias y almacena experiencias de otros, que sumadas a las tuyas pueden agregar valor a todo lo que hagas a partir de ahora. Aprenderás tanto que tú mismo te sorprenderás y pensarás “debi de haberlo hecho antes”, pero como nunca es tarde, hazlo a partir ahora y siempre.