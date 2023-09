Activista de Peta irrumpe en el desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una activista de la organización por los derechos de los animales PETA interrumpió hoy el esperado desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán (Milano Fashion Week) para protestar por el uso de pieles de animales exóticos en la industria de la moda.

La mujer accedió a la pasarela con una pancarta que decía “Gucci: no más pieles exóticas” y desfiló entre las modelos unos segundos antes de ser expulsada por los agentes de seguridad.

El desfile de Gucci era uno de los eventos más importantes de la Semana de la Moda de Milán, ya que suponía el debut de su nuevo director creativo, Sabato de Sarno.

La expectación por su debut era tal que el desfile contó con estrellas como Julia Roberts, Ryan Gosling, Julia Garner y Mark Foster en su primera fila.

Hace unas semanas, durante la Fashion Week de Nueva York, otras activistas de PETA irrumpieron en la pasarela donde desfilaban las modelos de la firma Coach.

En su caso protestaban contra el sacrificio de animales para la industria de la moda con el cartel “Coach: Leather Kills” (Coach: el cuero mata) que portaba una de las jóvenes.

Pero la que más llamó la atención fue otra compañera suya, semidesnuda, que se había pintado el cuerpo por completo y sobre la pintura había escrito el mismo lema.

Las dos activistas dieron casi una vuelta completa a la pasarela antes de que un miembro de la seguridad se abalanzara sobre una de ellas, poniendo fin a la protesta.

Ni Coach ni Gucci hicieron comentarios sobre lo sucedido.

EFE

BREAKING: PETA ‘model’ storms the runway of the @Gucci fashion show in Milan with a message for the brand “Gucci: Ban Exotic Skins” ? #Gucci #MilanFashionWeek #GucciAncora pic.twitter.com/Z7YPrRQY0u

— PETA UK (@PETAUK) September 22, 2023