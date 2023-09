Hallan más drogas escondidas en el suelo de guardería donde murió bebé en Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos kilos más de droga fueron hallados escondidos en una “trampilla” en el piso de la guardería “Divino Niño” de El Bronx (NYC) donde un bebé murió y otros tres fueron hospitalizados por exposición al fentanilo, el viernes 15.

Por El Diario NY

Un equipo de agentes de la DEA y detectives de la policía de Nueva York ejecutaron nuevas órdenes de registro el miércoles por la noche en la guardería que funcionaba en 2707 Morris Ave, vecindario Kingsbridge, descubriendo las trampillas y al menos 2 kilos de drogas debajo del piso, informó Pix11.

Desde el sábado se encuentran detenidos los dominicanos Grei Méndez Ventura (33), dueña de la guardería, y Carlisto Acevedo Brito (41), primo de su esposo que vivía en una habitación alquilada allí. Desde entonces los cargos en su contra han ido aumentando: homicidio, intento de homicidio, conspiración y posesión de narcóticos con intención de distribuir con resultado de muerte, entre otros.

SEE IT: @NYPDDetectives found a trap door beneath the floor where kids slept at a Bronx daycare that was a front for a drug den pic.twitter.com/o0UztN6duE

— Myles Miller (@MylesMill) September 21, 2023