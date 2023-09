EN VIDEO: mamá de Brusdar Graterol demostró en el Dodger Stadium de dónde su hijo sacó los dotes de lanzador

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las emociones para la madre del relevista Brusdar Graterol, Ysmalia, no paran. La noche de este jueves 21 de septiembre, los Dodgers de Los Ángeles la invitaron para darle el honor de hacer el lanzamiento inaugural del partido de hoy contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium.

Por Meridiano

La señora Ysmalia tuvo la oportunidad de lanzarle la pelota a su hijo, y con ello mostró de dónde el relevista sacó sus dotes de serpentinero, a quien le envió una curva que cayó en la esquina inferior del plato.

Hay que recordar que Graterol volvió a ver a su madre por primera vez en siete años la noche del pasado domingo, cuando ella llegó procedente de Venezuela, luego de resolver unos problemas de documentación.

Brusdar Graterol’s mom threw out the first pitch at Dodger Stadium tonight and it was an absolute STRIKE pic.twitter.com/nskZEl2Rg1

— Jomboy Media (@JomboyMedia) September 22, 2023