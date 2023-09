Brightline: Inauguración del tren de alta velocidad que une Miami y Orlando quedó empañada por trágico accidente

Click to share on Google News (Opens in new window)

La inauguración este viernes del tren de pasajeros de alta velocidad de la compañía ferroviaria Brightline que conectan a Miami con Orlando, en Florida, se vio empañada por un accidente en Delray Beach que cobró la vida de una persona.

Por El Diario NY

La policía de Delray Beach informó sobre el trágico accidente en la red social X: “(Estamos) investigando una colisión fatal que involucró a un tren Brightline y un peatón en Southeast 2nd Avenue y Southeast 4th Street”.

En la publicación, pidió a los ciudadanos evitar el área, que fue posteriormente reabierta.

All roads have been reopened. The scene is cleared. https://t.co/F1iT9EBtbS

— Delray Beach Police (@DelrayBeachPD) September 22, 2023