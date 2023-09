Duelo explosivo: A quemarropa, un tanque ucraniano volvió polvo a otro ruso (VIDEO)

En una de las escenas más dramáticas de una guerra que ha producido miles de ellas, un nuevo vídeo muestra un enfrentamiento entre un tanque ucraniano T-64BV y un T-90S ruso casi a quemarropa. (Otros identifican al ruso como un T-72B3). En el video, ampliamente compartido en las redes sociales, el T-64, aparentemente muy inferior, sale victorioso, al parecer con la ayuda de una tecnología inteligente pero barata.

Una doble hilera de árboles separa a los dos vehículos, que, tomando como referencia la longitud del T-90S, están a algo menos de 30 metros de distancia. Eso sería una distancia increíblemente corta en cualquier batalla de tanques a partir de la Segunda Guerra Mundial, y más aún en el campo de batalla moderno, donde los analistas hablan de la necesidad de cañones de mayor velocidad para aumentar el alcance de los enfrentamientos a cinco kilómetros o más.

El T-64BV y el T-90S son tanques fundamentalmente similares derivados de diseños de la era soviética, con la gran diferencia de que el T-64 es un diseño de segunda generación y el T-90 es de la tercera generación que lo sustituyó. El último T-64 se construyó en 1987, aunque los T-64BV ucranianos se han modernizado un poco. El T-90S se desarrolló originalmente para la exportación, pero más tarde fue adoptado por el ejército ruso y tiene mejor blindaje, un sistema de puntería más avanzado y un motor más potente que el T-64BV.

