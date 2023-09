Desató nueva polémica: Trump declaró sus intenciones de comprar un arma en tienda de Carolina del Sur

Click to share on Google News (Opens in new window)

El expresidente republicano Donald Trump visitó este lunes una tienda de armas en Carolina del Sur y manifestó que quería comprar una semiautomática, que llamó notablemente su atención, según quedó registrado en un video que difundió en redes sociales Steven Cheung, su portavoz de la campaña.

Por El Diario NY

Cheung compartió el material a través de X (anteriormente Twitter) y, aunque después eliminó la publicación, otras cuentas ya lo habían descargado y compartido nuevamente.

“Tengo que comprar una, quiero comprar una”, se escucha decir a Trump mientras admira la pistola que sujetaba otra persona, en la tienda Palmetto State Armory de la localidad de Summerville. “Quiero comprar una”, insistió el aspirante a la Casa Blanca para 2024.

It appears that Donald Trump has purchased a Glock in South Carolina.

A man gets a photo op with the former president and points the motherfucker at everyone in attendance, including Trump. ?

Or am I missing something here. pic.twitter.com/nfnhLCuCrh

— Amiri King (@AmiriKing) September 25, 2023