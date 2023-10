“Dios nos da las lecciones de vida que necesitamos para ser mejores personas” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Hogareña, familiar, religiosa y muy activa, así se define Belkis Albertt @belkisalbertt una madre valenciana que emigró muy joven a Estados Unidos, y que pese a los espacios conquistados como inmigrante, aún sigue extrañando la bondad y autenticidad de los venezolanos.

“Una de las cosas que más extraño de Venezuela es ese calor familiar, esas reuniones donde pasa de todo. Nos divertíamos, peleábamos pero seguíamos siendo familia”, le cuenta con nostalgia a @nandasalas en #SoyVenezolano

“Al principio no fue tan fácil, cuando llegue aquí, sobre todo en lo que tuvo que ver con comida no me adaptaba”, recuerda ansiosa.

“No encontrábamos ni harina, ni pan. Tuvimos que adoptar la cultura cubana para hacer las cenas navideñas, el idioma, muchas limitaciones en un principio”.

Belkis es una mujer imparable que ha sabido transformar sus tristezas en fortaleza. En la actualidad es misionera de paz, entrenadora en inteligencia vibracional, maestra en círculo de realización personal, Senadora de la Cámara Internacional de Conferencistas y terapeuta holística.

“A través del Ho’oponopono me reconocí, me arrepentí y me perdon?. Cuando supe que estaba preparada me certifiqué en yoga de la risa y en círculo de realización personal”.

Y definitivamente ha sabido aprovechar muy bien su tiempo, porque además de ser motivadora, Belkis también es consultora de belleza independiente. Una vida cargada de sonrisas, emprendimiento, unión familiar y muchas victorias.

Un recuerdo constante: su país, Venezuela.