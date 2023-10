El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 3 de octubre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se un líder con humanidad. Construye puentes de comunicación con socios y colaboradores, hazles sentir lo importante que es su desempeño en el trabajo, escucha y toma en cuenta sus ideas, y sobretodo, aprende de ellos

Tauro

Los pilares básicos para tener una buena relación de pareja son el respeto, la confianza y la seguridad, una buena comunicación, la empatía, la solidaridad y aprender a vivir con sus diferencias, pero sobretodo que el amor sea verdadero. Trabaja en eso.

Géminis

Se más accesible. Muéstrate disponible y proactivo. No necesitas actuar como un robot para ganarte el respeto de con quienes trabajas, entre más cerca estes, más fácil será lograr los resultados que ansias.

Cáncer

Hoy podrás demostrar de que estás hecho. Apuesta por el éxito sin miedos. Has trabajado duro hasta llegar aquí y ahora, cuando estás tan cerca de tu meta, no puedes detenerte.

Leo

Es normal que en una pareja surjan conflictos, pero hoy tiendes a sobredimensionar el cómo te sientes ante ellos. No se trata de no enfadarse, sino de hablar con respeto sobre lo que te molesta y llegar a acuerdos.

Virgo

No antepongas tus intereses personales sobre los de tu equipo o la capacidad de tu empresa. Hoy es un día de pensar por y para los demás. Dirige tu energía y recursos con inteligencia y en beneficio de todos.

Libra

Hoy te invaden las dudas, si es así ve y pregunta y no invadas el área privada de tu pareja ni de nadie más. Leer whatsapp, revisar sus correos electrónicos o espiar conversaciones alimenta los celos y la desconfianza, además de ser una falta de respeto.

Escorpio

Es normal que cometas errores, eres un ser humano y todos los cometemos. Lo que no es normal es que los cometas constantemente. Posiblemente estás distraído y te pierdes en un mar de preocupaciones. Enfócate.

Sagitario

Necesitas generar una nueva fuente de ingresos o incrementar los que ya tienes. Es hora de dar un paso adelante. O buscas otro trabajo que complemente el actual o cambias rápidamente el que tienes.

Capricornio

Ponte en el lugar de tu pareja y entiende sus punto de vista, aun cuando no los compartas. Son un equipo y como tal deben de estar del mismo lado. Si creas el hábito de tomar decisiones en pareja se fortalecerá la relación.

Acuario

Ve oportunidades donde otros ven riesgo y lecciones donde otros ven fracaso. Busca lo positivo en lo negativo, pero sobretodo mantén una premisa: ante los problemas soluciones, porque en esta vida todo o casi todo se soluciona y sino, se transforma.

Piscis

No te quejes, haz sugerencias. Cuando te quejas, exageras y centras la atención en lo que no funciona y no en lo que sí funciona. Evita las acusaciones, sobretodo el “siempre” y el “nunca”. Una clave es que le digas lo que quieres y no lo que no quieres