¡Tremenda falla! Gio y Gabo, de La Melodía Perfecta, descubrieron que estaban saliendo con la misma mujer

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los hermanos Gio y Gabo, integrantes del dúo musical La melodía perfecta, sorprendieron a más de uno al relatar un bochornoso momento que ambos vivieron hace un tiempo con una joven.

Por Revista Ronda

En medio de una entrevista que le concedieron a la conductora Kani Coy para su pódcast El show de Kany Coy, los cantantes recordaron que en el pasado se llevaron tremenda sorpresa al enterarse que salieron con la misma mujer.

“Una vez nos pasó que yo había salido con alguien, pero no me gustó su personalidad ni nada, pasó el tiempo, pero no mucho, pasaron quizás 15 días, y yo me despierto, voy a su cuarto porque tenía algo importante que decirle, cuando entro vi a la misma chama”, contó Gabo.

Seguidamente, el intérprete agregó que, ante el inesperado encuentro, su reacción fue presentarse nuevamente con la joven como si no la conocía, sin embargo, horas más tarde le confesó a Gio lo que había sucedido entre ellos.

Me presenté y luego cuando me fui del cuarto le dije ‘mira brother, yo salí con ella y tal. O sea, no pasa nada, pero para que tú sepas y estés al tanto de todo”, continuó Gabo mientras se encontraba sentado junto a su compañero.

Leer más en Revista Ronda