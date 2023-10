Exigen al gobernador chavista de Monagas que explique qué está pasando con el suministro de combustible en la entidad

El concejal por Un Nuevo Tiempo, Xavier Figuera, se pronunció en nombre de los transportistas del municipio Cedeño, al noroeste del estado Monagas, para exigir a las autoridades chavistas de la entidad, mayor control y orden para el suministro de gasolina y gasoil para más de 600 transportistas de esta jurisdicción.

Corresponsalía lapatilla.com

“El gobernador de Monagas (Ernesto Luna) debe dar información clara sobre la cantidad de combustible, porque la comunidad está en zozobra, y 30 litros cada mes no es suficiente, lo cual afecta a los transportistas que prestan servicios. Exijo al gobernador que de una manera clara diga qué es lo que está sucediendo, sin mentiras, porque ya sabemos que ha mentido, allí están los informes, y que se reúna con los transportistas y la sociedad para explicar el grave problema con el combustible”, expresó Figuera.

En cuanto a la situación presentada el pasado fin de semana en Caicara con el suministro de combustible, para el concejal fue una situación lamentable por parte de funcionarios castrenses, quienes por tapar una realidad, las personas hayan sido sometidas a hacer largas colas en un inclemente sol desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“Muchos sufrieron insolación y no me parece justo que para que no se vea la cola en la zona céntrica y así evitar esconder la realidad del combustible, nosotros tengamos que exponernos. Es necesario que el encargado del Destacamento 514 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubique mecanismos diferentes y no sometan a los transportistas a humillaciones”, enfatizó el edil.

Vale destacar que la situación con el combustible en los diferentes municipios de la región sigue siendo caótica desde hace bastante tiempo, lo que ha afectado considerablemente a los productores agrícolas en el traslado de sus cosechas, así como los insumos para la siembra.