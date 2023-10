María Corina: Gerardo Blyde es una persona seria que está actuando en defensa de los derechos de los venezolanos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La candidata por Vente Venezuela a la elección primaria, María Corina Machado, aclaró su posición tras la firma del nuevo acuerdo entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria ocurrido en Barbados.

Por Monitoreamos

Sobre la postura de Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación, Machado aclaró que sí cree en su buena fe. «Yo sí le creo y tengo previsto proceder a tener una reunión formal con Gerardo Blyde para evaluar los pasos de seguimientos de esa negociación y los elementos que faltan por introducir en las fases sucesivas de la negociación. También creo que es una persona seria que está actuando de buena fe en defensa de los derechos de los venezolanos”, expresó durante una entrevista concedida a la periodista Idania Chirinos para el canal NTN24 de Colombia.

Aclaró que no ha participado en las negociaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria, por lo que desconoce algunos términos. «Creo que hay términos específicos que han acordado las contrapartes que yo no conozco. Incluso me refiero a los incentivos que podría estar recibiendo el régimen en materia de alivio de sanciones si cumple lo acordado y lo que expongo en el comunicado es estrictamente la verdad», destacó.

«Como los precedentes no son buenos, en el sentido en que el régimen ha firmado muchísimas cosas en el pasado y todas las ha violado, da la palabra e incumple, eso genera excepticismo en la sociedad venezolana. Por eso he insistido en que los países acompañantes se constituyen en garantes frente a la sociedad venezolana, un proceso progresivo donde no haya el riesgo de que el régimen va a obtener lo que quiere e inclumplir lo que realmente beneficia a los venezolanos», recalcó.

