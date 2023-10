Texas superó los 50 mil inmigrantes transportados en autobuses a otras ciudades

El gobernador republicano de Texas Greg Abbot anunció el miércoles en X, antes Twitter, que Texas ha transportado en autobuses a más de 58,000 inmigrantes indocumentados desde la frontera sur a las principales ciudades estadounidenses de todo el país y que ese esfuerzo alivia a las comunidades fronterizas del estado.

Por La Opinión

Abbott ha enviado a más de 55,500 personas a seis ciudades santuario: Nueva York ha recibido más de 20,000 inmigrantes. Chicago ocupa el segundo lugar con 16,000 inmigrantes, Washington D.C. es tercero con 12,500, y Denver, Filadelfia y Los Ángeles recibieron colectivamente otros 8,000 aproximadamente.

El envío de autobuses de inmigrantes desde Texas a otras ciudades de Estados Unidos ha causado una crisis de vivienda en varias ciudades que ha remodelado el debate sobre la inmigración.

