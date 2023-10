El motivo por el que una venezolana se regresó de EEUU y los detalles que expuso de su proceso (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una joven venezolana que llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y de asilo político, tomó una decisión radical en medio de su trámite. Primero, compró sus boletos de avión para poder volver a ver su familia y después fue a una oficina estadounidense a exponer su caso. Desde su país y ante la curiosidad de su comunidad virtual, que quería saber por qué abandonó el llamado “sueño americano”, la mujer compartió un video en el que reveló todos los detalles.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el asilo político ofrece protección a personas que ya se encuentran en ese país y temen regresar a sus naciones de origen porque sufrieron o creen sufrir persecución. Por lo tanto, durante el proceso deben demostrar alguna de esas premisas. En su clip, que suma hasta el momento 894 mil reproducciones, la joven, identificada como Jedismar Gallego, compartió que no siguió ningún proceso riguroso para retornar a Venezuela. “Yo lo único que hice fue comprar un ticket de avión. Luego fui a una oficina de migración y ahí le dije a la persona que atendía que quería regresar a mi país, pero estaba en proceso de asilo político”.

Según su testimonio, la encargada de la oficina le respondió que lo único que debía entregar era una carta escrita en inglés con las razones por las que deseaba salir de Estados Unidos y los motivos por los que renunciaba a su pedido de asilo.

Antes de que publicara este clip, la joven tenía varias grabaciones de su cambio de vida que también lograron un gran alcance en TikTok, la popular red social de videos, por lo que cuando dio a conocer que ya estaba en Venezuela, muchos usuarios quisieron saber si estaba arrepentida de haber abandonado su lucha por el “ideal de sueño americano”. No obstante, la joven se mostró firme con su decisión: “Para nada, me siento feliz, tranquila y agradecida de estar aquí, con mi familia y recuperar todo ese tiempo perdido”.

Una de las preguntas que Gallego más recibe es si se tiene que esperar un tiempo entre la visita a migración y la salida de EE.UU., a lo que ella especificó que no. “Tenía mi vuelo en cuatro días, pero me contestaron que mañana mismo podía salir”.

Sobre si puede o no regresar a EE.UU. después de haber abandonado su pedido de asilo, se negó a dar más detalles: “No les puedo hablar con certeza que ni siquiera lo pregunté. Es más que obvio que no puedo irme ahora”. En los comentarios, algunos seguidores compartieron sus apreciaciones sobre su historia. “No es para muchos, aquí se debe tener fuerza de voluntad”; “Qué bueno que ya estás con los tuyos”; “Ella no se arrepentirá de nada, ya está con su familia y en su país”.

¿Se puede volver a casa si se obtiene el asilo político de EE.UU.?

Si bien la joven todavía estaba en proceso de su trámite, una de las dudas recurrentes entre los solicitantes de asilo es si pueden volver a su nación de origen una vez que lo obtienen. De acuerdo con una guía que ofrece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), sí es posible, pero se necesita un Documento de Viaje para Refugiado, en lugar de un pasaporte.

