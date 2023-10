Carlos Prosperi consiguió su centro de votación y volvió a denunciar irregularidades en la Primaria (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Primarias

El candidato por Acción Democrática, Carlos Prosperi, consiguió su centro de votación para la Primaria de la oposición y volvió a denunciar irregularidades en los comicios

lapatilla.com

Prosperi aseguró que “muchos centros no han abierto y no hay distribución del material. Ojalá no intenten satanizarnos por lo que habíamos advertido”.

El candidato agregó que “muchos centros que no se han instalados y en el resto del país hay situaciones similares”.

“La postura de Acción Democrática tiene que ser llamar y ser garantes a la democracia”, dijo el candidato.