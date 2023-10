Masiva participación en Caracas para ejercer el derecho al voto en la Elección Primaria (IMÁGENES)

Posteado en: Destacados, Elecciones, Nacionales, Primarias

Desde tempranas horas de este domingo 22 de octubre, los venezolanos en Caracas salieron al centro de votación más cercano para ejercer su derecho al voto en la elección Primaria y elegir al candidato que enfrentara al chavismo en las presidenciales de 2024.

Por Deiker Ortíz | lapatilla.com

El equipo de la La Patilla.com, realizó un recorrido por diferentes puntos de la capital, iniciando por el oeste, específicamente en el Colegio San José de Tarbes de la parroquia El Paraíso, donde miles de ciudadanos entre jovenes y adultos comenzaron a hacer una larga fila para sufragar.

“Salgo a votar por los jóvenes, los ancianos, los niños. No tenemos miedo, los colectivos no amenazaron, pero no tenemos miedo”, expresó una docente que se encontraba en cola esperando ingresar al centro.

En la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Montalbán, también se reportó una asistencia masiva de electores de las parroquias Antímano y Caricuao.

“Vine a votar para tener una mejor calida de vida para mí, para mi familia y para todos los venezolanos”, declaró Dayana Pérez desde la casa de estudios.

Siguiendo en nuestro recorrido, en el centro de la ciudad, en La Candelaria, donde fueron habilitados más de tres centros de votación, también se registró una alta participación de personas a pesar de los inconvenientes que se presentaron durante la mañana de este domingo.

Los centros que habían sido activados en el Patronato San Jose de Tarbes y en el UEP Instituto Unitario del Centro, ubicados en esa parroquia, fueron clausurados debido a actos vandálicos que se presentaron el pasado viernes. Sin embargo, todos los electores que fueron llamados a votar en estos lugares, se trasladaron a las residencias Kamarata, donde permanecieron contra viento y marea para acudir a las urnas.