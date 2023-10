“Si me sacan la bala, puedo morir”: la dura historia de una latina herida en la cabeza por la Patrulla Fronteriza de EEUU

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

“En ese momento sentí como un golpe y la vista se me nubló por completo. Quedé totalmente a oscuras, pero podía escuchar cómo mis compañeras pedían ayuda y a la policía, que me preguntaba cómo me llamaba; que no me durmiera”. Ese es el primer recuerdo que tiene Marisol García Alcántara sobre lo que le pasó la tarde del 16 de junio de 2021 en la ciudad de Nogales, Arizona, mientras intentaba cruzar de manera ilegal la frontera entre su México natal y Estados Unidos.

Por El Tiempo Latino

Pero lo que recibió Marisol no fue un golpe. Fue un disparo en la cabeza por parte de la Patrulla Fronteriza de Arizona, que atacó a balazos la camioneta Kia blanca que intentaba llevarla a su nuevo destino.

En una conmovedora entrevista concedida a El Tiempo Latino, la mujer -hoy de 39 años- relató casi minuto a minuto cómo sobrevivió al brutal ataque policial que le dejó secuelas de por vida; y cómo fueron los 22 días que estuvo retenida en un centro de detención pese a la gravedad de su estado de salud. Pero también contó su pelea diaria por justicia y dejó un mensaje a los que quieren cruzar.

Por todo lo que pasó, el caso de Marisol se convirtió en un emblema para millones de inmigrantes latinos que intentan entrar a Estados Unidos con el sueño de buscar un mejor futuro. Pero al mismo tiempo, su historia también se transformó en un ejemplo de lucha para otro tanto de víctimas que sufrieron la violencia policial y familiares de personas asesinadas por las fuerzas del orden que nunca lograron justicia.

Es que Marisol, además, lleva adelante una disputa legal hace más un año y medio en contra del gobierno de Estados Unidos por lo que tuvo que atravesar. No es lo único. La mujer hace parte de un grupo de víctimas de agentes policiales que demandarán al país ante la ONU por violar los derechos humanos.

