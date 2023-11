La ex mujer de Dani Alves saca a la luz fuerte denuncia que complica aún más al futbolista

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Durante los primeros meses del ingreso en prisión de Dani ASlves, y tras anunciar Joana Sanz un divorcio que sigue paralizado,Dinorah Santana, se mantuvo al pie del cañón defendiendo a capa y a espada la inocencia del ex jugador del Barca.

Santana siempre mantuvo que Dani Alves no agredió a la joven y no dudó en en atacar sin piedad a la Justicia. Madre de sus dos hijos, aseguraba que el zaguero siempre ha mantenido una imagen intachable y consideró que sería incapaz de abusar de alguien. “Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿Qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?”, declaró Santana durante una entrevista para ‘El programa de Ana Rosa’.

La ex mujer del futbolista subrayaba que Alves vino a España a declarar de forma voluntaria porque no tiene nada de ocultar y trató de explicar el por qué de las diferentes versiones del brasileño sobre lo ocurrido la noche de la supuesta agresión. “Es muy fácil de explicar. Es normal que mintiera porque se estaba muriendo su suegra y Joana estaba fatal. Por eso no dijo toda la verdad desde el principio”.

Sin embargo, de repente, la postura de la exmujer del futbolista ha dado un giro de 180 grados y ha decidido no solo retirarle su apoyo, si no que además ha tomado medidas legales contra él. Si hace unos días sorprendió con sus declaraciones en ‘Cuatro al Día’: “Para mí no existe, para mí ha muerto” ahora ha decidido ir a la guerra total con el futbolista al que acusa de coacciones.

Tal y como ‘Fiesta’ ha podido saber en exclusiva, Dinorah pensaba mudarse a España con sus hijos para estar más cerca del futbolista, llegando incluso a intentar escolarizar a los niños en un colegio en Barcelona. Y así se recogió en uno de los informes que su entonces Cristóbal Martell presentó para lograr su libertad provisional. “Nos consta que en el informe que va a presentar la defensa de Alves, va a regresar el arraigo de Alves. Su primera esposa y sus dos hijos se están trasladando en estos momentos desde Brasil a Barcelona. Los dos hijos ya tienen colegio. Se trata del Sant Peters, un colegio de renombre que se encuentra en la zona alta de Barcelona. De esta forma se va a intentar alegar y solicitar la libertad provisional, pero con cargos”, se desvelaba en “Y Ahora Sonsoles”.

Sin embargo, Dinorah está convencida de que el futbolista les ha utilizado porque en un primer momento se sirvió de ellos, de ese supuesto arraigo familiar, para intentar conseguir la libertad condicional: “Sus hijos no le ven desde el seis de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos”.

Coacionada por el entorno de Alves

Además, Dinorah ha asegurado en esta entrevista exclusiva que sus primeras declaraciones en las que apoyaba sin fisuras al futbolista las hizo porque el entorno cercano a Alves la coaccionó para ello: “Pretendían, gracias a ese apoyo, conseguir la libertad condicional escudándose en el arraigo familiar, me decían lo que tenía que decir a través de un grupo de WhatsApp”.

En esta nueva conversación con el programa de Telecinco, Santana revela la estrategia que siguió para defender públicamente al futbolista: “En el aeropuerto había un montón de prensa, delante de la cárcel estaba avisado, yo tenía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños. Había un grupo de WhatsApp en el que había unos de prensa, y entre ellos y los abogados, me pasaban en este grupo lo que yo tenía que decir”.