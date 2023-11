“Nos importa un bledo”: Jorge Rodríguez desestimó cualquier decisión de la CIJ sobre el Esequibo

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Jorge Rodríguez atacó de nuevo a Guyana y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desestimando cualquier decisión sobre el Esequibo.

El vocero del chavismo aseguró que no reconoce a la CIJ “nos importa un bledo, no reconocemos la jurisdicción de eso porque no lo reconocemos como un tribunal para dirimir los asuntos que nos competen a los venezolanos, puede salir –la decisión- hoy o en el año 2.400”.

Asimismo, señaló “nuestra intención esta semana era detener la agresión que estábamos teniendo por parte de la ExxonMobil, que le pagó los abogados a Guyana, Venezuela ejerció su defensa como lo ejerce en cualquier instancia”.

#EnVideo?| "No te vistas, que no vas (…) los asuntos de Venezuela los resolvemos las venezolanas y los venezolanos", expresó el Coordinador Nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, @jorgerpsuv.#SoberaníaEsEsequibo pic.twitter.com/syBcjyNdcC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 17, 2023

Además, se refirió a la petición del Gobierno de los EEUU de que levanten las inhabilitaciones políticas “Venezuela no acepta ultimátum de nadie, a estas alturas ya lo deberían saber, no nos importa, tenemos palabra y firma, el acuerdo se firmó con una facción política de venezolanas y venezolanos y ese es el único acuerdo que se firmó, pregúntenle al señor Gerardo Blyde si se están cumpliendo (…) Yo sé lo que se discutió y si nos obligan, por señalar cosas que no son exactas, nosotros señalaremos cual es la verdad de lo que se acordó y de lo que no se acordó, insisto Venezuela no acepta ultimátum de nadie”.