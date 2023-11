Cómo Cisneros, Escotet y Goicochea pueden ayudar a los nuevos empresarios venezolanos en España

Posteado en: Actualidad, Economía, Internacionales, Nacionales

Es la tarde del 15 de noviembre de 2023. Más de 50 personas llenan el salón de presentaciones del bufete Cremades & Calvo-Sotelo en la calle Jorge Juan de Madrid. Son empresarios, ejecutivos, abogados y emprendedores de distinta naturaleza. Los anima la idea de poner en marcha la Cámara de Empresarios Venezolanos en España, CeVe. Han sido convocados por Javier Cremades, Santiago Ulloa, Adolfo Ramírez Uzcátegui y Adriana Álvarez. Es un tema que Adriana Álvarez, Ramírez y Ulloa vienen hablando desde medio año atrás.

Por Juan Carlos Zapata

Hay caras conocidas. Un Cohén de los centros comerciales Sambil de Venezuela y Madrid. Tres Capriles, exeditores en Venezuela, pero constructores y promotores inmobiliarios en España.? Un Sosa, de aquellos del ya desparecido Grupo Orinoco. Un Álamo, constructor en Venezuela, Centroamérica y España. Varios ejecutivos bancarios, ex Banesco, ex BBVA-Provincial, ex Banco de Venezuela-Grupo Santander, ex-Corporación Andina de Fomento, CAF. Está Otero, editor de El Nacional. Está Pages, del mundo de los seguros en Caracas y Madrid. Y Serra Carmona, del Fondo de Valores Inmobliarios, con presencia en Venezuela y República Dominicana. Pero sobre todo, hay caras nuevas, cuyo esfuerzo ya se hace sentir en Madrid y en otras ciudades de España, y esas personas y muchas más son las que están armando un tejido en un entorno empresarial que hasta hace muy poco les era ajeno. Veo a Beatriz Octavio, promotora de la ONG, Código Venezuela. Las oenegés tienen cabida en este plan.

El abogado Javier Cremades es quien hace la exposición inicial. Expone los puntos de la iniciativa. Señala que es un compromiso ético con Venezuela y los venezolanos. Las banderas de España y Venezuela adornan el salón. A Cremades? le reconocen una vinculación especial con Venezuela, y se lo agradecen. El salón del bufete siempre acoge presentaciones de libros y foros que tienen que ver con los derechos humanos y la defensa de la democracia. Ahora esto, además.? Ulloa fungirá como el primer presidente de la Cámara, y Adriana Álvarez, como vocal. Ulloa, nativo de España, vivió en Caracas por más de una década, donde presidió la Federación de Cámaras de Comercio Europeas en Venezuela. Álvarez es venezolana, hija de Oswaldo Álvarez Paz. Es abogada y profesora de inglés en Madrid. Ramírez Uzcátegui, preside Venes, una asociación de empresarios de venezolanos en España.

La inversión de la comunidad venezolana no ha pasado desapercibida en España. De hecho, en el momento que hablan los promotores de la CeVe, Abanca cierra la compra de Eurobic, operación con la que el grupo financiero de Juan Carlos Escotet, consolida posiciones en Portugal.

La Cámara nace con la misión de convertirse en un punto de encuentro de los “intereses empresariales de venezolanos en España”. Servir de puente de sus operaciones, incluso impulsar? las inversiones y facilitar la cooperación.

Un reporte oficial señala que “La Cámara de Empresarios Venezolanos en España se fundamenta en tres pilares esenciales: colaboración, crecimiento e integración. A través de programas de mentoría, eventos de networking, conferencias y alianzas estratégicas, busca nutrir el ecosistema empresarial, fomentando la innovación y el espíritu emprendedor”.

Al estar respaldada por el escritorio Cremades & Calvo-Sotelo, la iniciativa entra con buen pie a escena. Javier Cremades como Santiago Ulloa tienen en su haber la promoción de otras cámaras como la Suiza-España, Corea-España,? República Dominicana-España. Santiago Ulloa es socio del bufete. El escritorio viene a ser un “paraguas institucional” y una base de primera línea, señala Adriana Ávarez.

La CeVe sigue la senda de instituciones similares formadas en Chile, Panamá, República Dominicana y Miami. Aquí, en esta ciudad de los Estados Unidos, el impulso viene de más atrás, con la operación de Venancham, o Venezuelan American Chamber of Commerce, que tiene su origen en Caracas desde hace más de 70 años. España es el primer esfuerzo en Europa en este sentido. Existe también Cavex, que es la Cámara que agrupa a todas las cámaras fundadas hasta ahora. CeVe también se afiliará a ella.

Todo este universo obliga a pensar desde ahora en el mapa de la geografía empresarial de los venezolanos en el mundo. Es un hecho, el capital venezolano se ha internacionalizado, y está surgiendo un nuevo capital representado por los emprendimientos pequeños y medianos. Cuando hablamos de capital venezolano, hacemos referencia desde el más tradicional, Banco Mercantil, Grupo Polar; al emergente de los años noventa del siglo XX, Escotet-Banesco, Cohén-Sambil, Velutini-Fondo de Valores Inmobiliarios, Carrero-Multinacional de Seguros, entre otros. La situación política en el país ha empujado a los empresarios a abrir operaciones en el exterior. En el pasado, solo el Grupo Cisneros tenía vocación global. Hoy, algunos líderes de grupos se definen como empresarios latinoamericanos.

La incursión internacional de la empresa venezolana puede ubicarse en varios tiempos. A mediados de los años 80 hubo intentos que no cuajaron. También hacia los 90, la banca salió a conquistar el Área Andina, compró y se instaló y luego volvió atrás. A principios de este milenio, ya temerosa del cambio político interno, la empresa ponía el foco en Centroamérica. Algunas no pudieron, otras se quedaron, sobre todo en Panmá y Costa Rica. Las incursiones de los últimos tiempos siguen un patrón: huyen del acoso político. Esta nueva realidad, la que se ve en España como en Chile, Colombia, Panamá, Dominicana, Portugal, Estados Unidos, es expresión de esa huida. Las empresas y los empresarios llegan a nuevo destino, y por iniciativa propia, sin un Estado que los respalde. Y esta huida incluye no solo a esa empresa de distintos tiempos de las que hablamos arriba, sino también a aquellos que apelan a sus ahorros, toman el riesgo y los invierten. Ese es el tejido al que apuesta CeVe.? No hay que olvidar que los ahorros de los venezolanos suman más de 200.000 millones de dólares en el exterior.

Adriana Álvarez aspira a que CeVe sea un punto de encuentro de todos los empresarios. No solo de los conocidos y consolidados. Sino también de aquellos que aun sueñan, que tienen un proyecto y no saben cómo desarrollarlo.

En España, es posible encontrar inversiones de venezolanos en banca y finanzas, seguros, restaurantes, franquicias, alta tecnología, industria de alimentos y vinícola, sector agropecuario, hoteles y turismo, equipos de fútbol, industria pesquera, construcción, inmuebles, bufetes, medicina y odontología, arte y galerías, medios de comunicación, asesoría comunicacional, asesoría tributaria, transporte, producción de espectáculos, y otros más.

-Hay mucho emprendedor joven -señala Adriana Álvarez- Hay unos que ya llevan siete años, y otros que comienzan a probar.

Como dijimos, a este tejido de negocios apuesta CeVe. Y la apuesta comienza a funcionar. Pues, como señala Adriana Álvarez, la acogida del proyecto ha sido notable. Y esto es posible evaluarlo por la cantidad de formularios de inscripción que ya han sido llenados. Se contemplan cuatro figuras para hacerse miembro de CeVe. En calidad de patrono, lo que corresponde a grandes empresas y empresarios, cuya cuota anual comienza en 10.000 euros; en calidad de gran empresa, con una cuota de 3.000 euros; en calidad de empresa, con una cuota de 1.500 euros y a título personal o de ONG, con una cuota de 500 euros.

En España, hay un campo de oportunidades para el emprendimiento. Y el propósito de CeVe es actuar de apoyo institucional ante organismos y entidades gubernamentales y no gubernamentales. La estructura de la nueva Cámara prevé la realización de eventos, las consultas y deliberaciones en los comités de apoyo especializados. Además, como bien apunta Adriana Álvarez, en Madrid, por ejemplo, hay una experiencia valiosa de empresarios que viven ya retirados pero que eventualmente pueden ser consultados.

Ese es el otro reto de CeVe: la conexión entre los? distintos actores y las distintas generaciones.

Especulo: tal vez CeVe sorprenda con? un encuentro con Gustavo Cisneros para que explique su experiencia como empresario global. O que Escotet hable de su ascenso en España y Portugal. O sin recurrir a estos magnates, que Adoni Goicochea explique cómo lo hizo, cómo se convirtió en el primer millonario de la diáspora al concebir, desarrollar y vender Goiko, la reconocida red de hamburguesas en Madrid.

La verdad, esto apenas comienza.