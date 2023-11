Tregua en peligro: reportan dos explosiones en Israel (Videos)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay informes de actividad de defensa aérea y explosiones sobre la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel. Hay informes de actividad de defensa aérea y explosiones sobre la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel.Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran dos misiles interceptores volando sobre la zona.

Por Time of Israel

Traducción libre de lapatilla.com

No sonó ninguna sirena en Eilat y las FDI aún no han comentado sobre el incidente.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han disparado varios misiles balísticos y aviones no tripulados contra la ciudad en las últimas semanas, todos los cuales fueron interceptados o no alcanzaron su objetivo. Un grupo respaldado por Irán en Siria también lanzó drones en Eilat, atacando una escuela a principios de este mes.

?BREAKING: 2 explosions reported in the southern city of Eilat, supposedly interceptions by Israel’s aerial defense system

No alert sirens sounded in the city pic.twitter.com/Qboon5ES8f

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 25, 2023